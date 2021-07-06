Тестовая партия вакцины «Спутник V» произведена компанией Morepen Laboratories в Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и and Morepen Laboratories, одна из ведущих фармацевтических компаний Индии, объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на мощностях компании в штате Химачал-Прадеш.
Первая партия препарата будет направлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. РФПИ и Morepen Laboratories подписали соглашение о сотрудничестве в июне текущего года и в настоящее время активно осуществляют процесс технологического трансфера.
Вакцина «Спутник V» была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. Ранее РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии -Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать более 850 млн доз вакцины «Спутник V» в Индии ежегодно.
На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Вакцина «Спутник V» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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