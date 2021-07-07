Под Астраханью открыли комплекс по перевалке и обработке зерна мощностью 450 тонн в час
Универсальный мобильный комплекс по переработке зерновых и зернобобовых культур мощностью 450 тонн в час запустили в грузовом терминале, расположенном вблизи станции Кутум в Астраханской области. С помощью комплекса осуществляется перемещение зерновых грузов как в железнодорожный подвижной состав, так и в автомобильный транспорт. Погрузка в автотранспорт может производиться вдали от железнодорожной инфраструктуры, в том числе в полях. Наряду с перевалкой оснащение комплекса позволяет организовывать тарирование зерновых грузов. Перерабатывающая способность нового комплекса составляет 450 тонн в час. Всего в текущем году на грузовом терминале станции Кутум планируется переработать более 500 тысяч тонн зерна.
Со станции Кутум железнодорожным сообщением зернобобовые грузы отправляются в страны Ближнего Востока и Средней Азии. В 2020 г данным грузовым терминалом было переработано 300 тысяч тонн зерна.
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