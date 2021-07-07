«Уралвагонзавод» начал серийные поставки БМПТ «Терминатор-2»

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Серийные поставки боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2» в войска уже начались. Об этом сообщил 7 июля генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

«Могу сказать совершенно четко — в целом машина уже показала себя и находит свое место в системе координат российских вооруженных сил», — цитирует его ТАСС.

БМПТ выполнена на базе шасси танка Т-72. Машина обладает 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом. Она способна эффективно бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения, а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы.

В 2017 году «Терминаторы» отправили на испытания в Сирию. Во время июньского парада на авиабазе Хмеймим БМПТ продемонстрировали президенту страны Башару Асаду.