Аэропорт имени Алексея Леонова — новые воздушные ворота в Кузбасс
Международный аэропорт Кемерово — это крупнейший аэропорт Кемеровской области. В 2021 году здесь был открыт новый терминал, который позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 460 пассажиров в час. Открытие было приурочено к 300-летию Кузбасса и стало одним из самых масштабных событий, связанных с этой датой. Аэропорт носит имя Алексея Леонова, летчика-космонавта и уроженца Кузбасса.
1. Аэропорт обслуживает внутренние и международные рейсы. Отсюда можно попасть в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Сочи, Новосибирск и Абакан, а также отправиться на Гоа, в Таиланд, Китай или Вьетнам. В июне 2021 года были открыты новые направления.
2. В мае 2021 года здесь открылся новый терминал. Открытие было приурочено к 300-летию Кузбасса и стало одним из самых масштабных событий, связанных с этой датой.
3. Терминал был построен менее чем за год. Генеральным подрядчиком строительства выступил турецкий консорциум «Лимакмарашстрой», который также строил новые аэровокзалы в Ростове-на-Дону, Волгограде, Хабаровске.
4. Утренние рейсы в Москву.
5. Международный аэропорт Кемерово носит имя летчика-космонавта Алексея Леонова, уроженца села Листвянка Тисульского района Кемеровской области.
6. В новом терминале аэропорта три надземных этажа и один подземный.
7. Новый терминал кемеровского международного аэропорта разработан ГК «Спектрум» совместно с архитектурным бюро ASADOV.
8. Планируется, что новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 460 пассажиров в час, а общий пассажиропоток — до 1 млн человек.
9. За первые три месяца 2021 года аэропорт имени Леонова обслужил 130 тысяч человек.
10. Потолок терминала напоминает звездное небо. Чтобы создать такой эффект, использовали около 5 тысяч ламп. Когда Леонов вышел в открытый космос, он оказался в бесконечном полном звезд пространстве. Архитекторы аэропорта хотели, чтобы пассажиры могли пережить похожие ощущения.
11. В терминале находится постоянная выставка, посвященная Алексею Леонову.
12. Макет космического корабля «Восход-2», на котором Леонов впервые в мировой истории вышел в открытый космос.
13. Стойки регистрации.
14. Репродукция картины Алексея Леонова на стене терминала.
15. В новом терминале постарались выделить больше площадей для точек общественного питания и отдыха пассажиров.
16. Зал ожидания в стерильной зоне.
17. Навигация.
18. Посадка S7 из Домодедово.
19. В 2022 году планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта.
20. Один из двух телетрапов аэропорта.
21. Телетрапы были установлены в марте 2021 года — за два месяца до открытия терминала.
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24. Сократить время обслуживания воздушных судов важно еще и потому, что с ростом пассажиропотока могут возникать задержки рейсов — самолеты просто не будут готовы к вылету вовремя.
25. Новый терминал в Кемерове пришел на смену небольшому старому зданию аэропорта 1960 годов постройки.
26. В старом здании не было телетрапов, не хватало стоек регистрации и приема багажа, пунктов досмотра пассажиров.
27. Аэропорт Кемерово входит в холдинг «Новапорт».
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