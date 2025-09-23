В аэропорту Ижевска открыли терминал имени Калашникова
Новый пассажирский терминал аэропорта Ижевск обслужил сегодня первый тестовый рейс, приняв пассажиров из Сочи
Вместо устаревшего здания 1974 года будет функционировать современный терминал площадью 10 800 кв.м.
Оснащение включает:
Три телетрапа;
Одиннадцать стоек регистрации (в том числе одна для маломобильных пассажиров);
Шесть лифтов;
Две ленты выдачи багажа;
Современную комнату матери и ребенка с зонами для сна, кормления и игр.
Навигационная система представлена на четырех языках: русском, удмуртском, английском и китайском.
Впереди еще ожидается много работы по наладке и технической подготовке всех необходимых систем. Но уже сейчас пропускная способность терминала достигает 400 пассажиров в час, что вдвое превышает показатели действующего аэровокзала.
