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Транспорт и логистика

Новые двухэтажные пассажирские вагоны прошли сертификацию

 © sun9-54.userapi.com

Тверской вагоностроительный завод (ОАО «ТВЗ», входит в состав АО «ТМХ») получил сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, на двухэтажные пассажирские вагоны нового модельного ряда.

Вагоны мод. 61-4524 (штабной) и мод. 61-4523 (купейный) — новейшая разработка ТМХ. Принципиальное отличие нового подвижного состава от вагонов предшествующих моделей заключается в применении системы пневматического подвешивания кузова, которая обеспечивает технике более плавный ход.

 © www.tvz.ru

Изменение габарита кузова позволило создать в вагонах более комфортные условия для пассажиров верхних полок второго этажа: расстояние до потолка увеличилась более чем на 20 см, выше стал проход по коридору второго этажа.

Купейные вагоны (мод. 61-4523) имеют по 16 четырехместных купе. Конструктивно они позволяют формировать двухвагонный сцеп, в котором два вагона соединены герметичным переходом. В одном из вагонов предусмотрено служебное помещение для проводника и установлен пульт управления оборудованием и системами сразу двух вагонов. В другом размещается сервисная зона, где могут быть установлены вендинговые автоматы и кофе-машины, оборудуется багажное отделение или место для перевозки велосипедов и лыж.

 © www.tvz.ru

В штабном вагоне (мод. 61-4524) располагается купе для маломобильного пассажира и сопровождающего лица. На входе в вагон — специальное подъемное устройство, предназначенное для посадки и высадки маломобильных пассажиров из вагона на низких платформах. Для аварийных ситуаций предусмотрено специальное эвакуационное устройство, позволяющее человеку с нарушениями опорно-двигательного аппарата быстро покинуть вагон.

Новая техника отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок и отличается повышенной комфортабельностью. В купе вместо полок с мягкими накладками появились полноценные диваны. Предусмотрена возможность регулирования воздуха в каждом купе отдельно. У каждого пассажира — индивидуальный сейф.

 © www.tvz.ru

В каждом купейном вагоне размещено три туалетных комплекса, один из которых оснащен душевой, в штабном вагоне один из туалетов адаптирован для использования маломобильными пассажирами.

Дизайн интерьера выполнен преимущественно в серых и светло-коричневых тонах.

Производство двухэтажных вагонов нового модельного ряда будет осуществляться в рамках долгосрочного контракта, заключенного между АО «ФПК» и ОАО «ТВЗ» в феврале 2019 года на период до 2025 года.

 © www.tvz.ru
Источник: http://www.tvz.ru/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=1775

Тверская область, Тверской вагоностроительный завод, ТВЗ, ТМХ, РЖД, вагоностроение, Трансмашхолдинг, машиностроение
  • Clausson Clausson
    09.07.2113:46:43

    К двухэтажным сидячим вообще нет вопросов — просто отличные вагоны.

    В существующем купейном на втором этаже очень многих укачивает и для верхних мест довольно мало места по высоте. Будем надеяться этот обновленный вагон избавлен от этих недостатков.

    А вообще, если бы цены на билеты в этих вагонах были на уровне плацкартных, что учитывая количество мест в вагоне вполне можно было бы сделать, то и претензии пассажиров были бы гораздо умереннее.

    Отредактировано: Clausson~17:39 09.07.21
    #1235740
  • DKerr DKerr
    09.07.2115:06:16

    Прикольно на столике шахматная доска нарисована — можно из подручных средств соорудить шахматы или шашки

    #1235746
    • Stanislav Melnikov Stanislav Melnikov
      09.07.2117:41:31

      Наверное, не придется ничего мастырить, наверняка, шахматы можно будет взять у проводника.

      #1235751
    • Нет аватара ApoloOLO
      09.07.2118:08:32

      Было бы прикольно если бы в каждом купе была своя игра. Го или другие настольные))

      #1235753
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