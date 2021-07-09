Новые двухэтажные пассажирские вагоны прошли сертификацию

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Тверской вагоностроительный завод (ОАО «ТВЗ», входит в состав АО «ТМХ») получил сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, на двухэтажные пассажирские вагоны нового модельного ряда.

Вагоны мод. 61-4524 (штабной) и мод. 61-4523 (купейный) — новейшая разработка ТМХ. Принципиальное отличие нового подвижного состава от вагонов предшествующих моделей заключается в применении системы пневматического подвешивания кузова, которая обеспечивает технике более плавный ход.

© www.tvz.ru

Изменение габарита кузова позволило создать в вагонах более комфортные условия для пассажиров верхних полок второго этажа: расстояние до потолка увеличилась более чем на 20 см, выше стал проход по коридору второго этажа.

Купейные вагоны (мод. 61-4523) имеют по 16 четырехместных купе. Конструктивно они позволяют формировать двухвагонный сцеп, в котором два вагона соединены герметичным переходом. В одном из вагонов предусмотрено служебное помещение для проводника и установлен пульт управления оборудованием и системами сразу двух вагонов. В другом размещается сервисная зона, где могут быть установлены вендинговые автоматы и кофе-машины, оборудуется багажное отделение или место для перевозки велосипедов и лыж.

© www.tvz.ru

В штабном вагоне (мод. 61-4524) располагается купе для маломобильного пассажира и сопровождающего лица. На входе в вагон — специальное подъемное устройство, предназначенное для посадки и высадки маломобильных пассажиров из вагона на низких платформах. Для аварийных ситуаций предусмотрено специальное эвакуационное устройство, позволяющее человеку с нарушениями опорно-двигательного аппарата быстро покинуть вагон.

Новая техника отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок и отличается повышенной комфортабельностью. В купе вместо полок с мягкими накладками появились полноценные диваны. Предусмотрена возможность регулирования воздуха в каждом купе отдельно. У каждого пассажира — индивидуальный сейф.

© www.tvz.ru

В каждом купейном вагоне размещено три туалетных комплекса, один из которых оснащен душевой, в штабном вагоне один из туалетов адаптирован для использования маломобильными пассажирами.

Дизайн интерьера выполнен преимущественно в серых и светло-коричневых тонах.

Производство двухэтажных вагонов нового модельного ряда будет осуществляться в рамках долгосрочного контракта, заключенного между АО «ФПК» и ОАО «ТВЗ» в феврале 2019 года на период до 2025 года.

© www.tvz.ru