Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз «Альфа Аквилон»

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Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз проекта RSD59 «Альфа Аквилон».

Это девятое, завершающее судно в серии сухогрузов, которую верфь строит для транспортной компании «Альфа». Завод уже начал строительство новой серии теплоходов RSD59 из 11 судов.

Сухогруз «Альфа Аквилон» стал 29-ым теплоходом проекта RSD59, который сошел со стапеля предприятия. Сормовская верфь стала лидером среди российских судостроительных предприятий по количеству построенных сухогрузов этого проекта.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка: Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Длина — 141 м Ширина — 16,98 м Высота борта — 6 м Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке) Количество трюмов — 2 Мощность ГД — 2×1200 КВт Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман Скорость — около 10,2 уз