В Тверской области запущено новое производство комплектующих для фильтров воды

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Один из ведущих производителей труб и резервуаров HELYX (ООО «БиоПласт») запустил на своем заводе в пгт Редкино Тверской области новое производство комплектующих для фильтров воды. Это стало возможным благодаря льготному займу Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Предприятие организовало новое импортозамещающее производство напорных и мембранных корпусов из композитных материалов для систем водоочистки. Мощность производства составляет 1000 штук в год, локализация — 90%.

Основными потребителями продукции предприятия являются крупнейшие российские поставщики водоподготовительного оборудования. «БиоПласт» планирует поставлять готовые изделия таким компаниям, как «Гейзер», «Аквафор», «Водная техника», «Медиана» и другим.

В настоящее время, по данным компании, подобные корпуса для фильтрации и умягчения воды в России не производятся и закупаются преимущественно в Европе и Китае. Предприятие намерено к 2024 году занять 35-40% российского рынка.

В конце 2019 года для создания нового производства «БиоПласт» получил федерально-региональный заем по программе «Проекты развития» общей суммой 23 млн рублей, из которых 16,1 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, и 6,9 млн рублей выдал региональный Фонд развития промышленности Тверской области. Совокупный бюджет проекта превысил 45 млн рублей.

Корпус представляет собой композитный баллон с рабочим давлением 6 атмосфер, предназначенный для использования в системах водоподготовки. Корпуса из композитных материалов обладают более высокой прочностью, меньшим весом, высоким сопротивлением к истиранию, чем аналоги из нержавеющей стали и высокопрочной оцинкованной стали.

Развитие производства систем фильтрации воды и комплектующих для них отвечает задачам федерального проекта «Чистая вода», реализуемого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ожидается, что доля граждан с доступом к качественной питьевой воде к 2024 году вырастет до 90,8%.

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