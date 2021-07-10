«Роснефть» открыла крупное газоконденсатное месторождение в Якутии

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Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», открыла крупное газоконденсатное месторождение на территории Республика Саха (Якутия). На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 40 млрд м3 газа и более 2 млн тонн газового конденсата. Новое месторождение получило название Кэдэргинское.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022». Компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

В рамках реализации геологоразведочных мероприятий была создана региональная геологическая модель месторождения, выполнена оценка ресурсного потенциала, проведены полевые сейсморазведочные работы, а также высокотехнологичная обработка и интерпретация данных сейсморазведки.

«Роснефть» силами дочернего предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» реализует масштабные геологоразведочные работы на территории Республики Саха. Высокая эффективность геологоразведочных работ (за три года открыто четыре месторождения) достигается за счет применения инновационных технологий, комплексного подхода к ведению геологоразведочных работ, эффективного взаимодействия геологов «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «РН-Эксплорейшн» со специалистами института «РН-КрасноярскНИПИнефть» (входят в структуру «Роснефти»).