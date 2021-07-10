Новая коммунальная техника прибыла в Нижний Новгород © files.pravda-nn.ru

Сегодня, 8 июля, передали новую коммунальную технику муниципальным предприятиям Нижнего Новгорода.

Сейчас в город поступило 30 машин. Как отметил глава региона, последняя крупная поставка подобной техники в Нижний Новгород была в 2013 году. Износ коммунального парка оценивался до нынешнего поступления машин в 85−90%.

Закупка техники проводится на средства городского бюджета

— Проходили точечные закупки, например, в декабре 2020 года было приобретено 17 машин. Но в этой сфере необходимы системные решения. Я дал поручение проработать возможность приобретения крупной партии машин. Сейчас предполагаем закупить более 200 единиц техники, из них около 50 — это самые необходимые комбинированные дорожные машины. Есть и машины для уборки новых общественных пространств. Вся техника будет поступать планомерно, с учетом необходимости,

закупка проводится на средства городского бюджета. Это стало возможным благодаря оптимизации затрат и экономии. За эксплуатацией техники нижегородцы смогут наблюдать в режиме онлайн на платформе «Лобачевский».

переданные сегодня 30 единиц техники в течение недели выйдут на маршруты.

проанализировали ошибки, совершенные зимой. С тем количеством техники, которая была у города, качественно убрать территорию от снега было невозможно. Поэтому техника закупается. До октября в Нижний Новгород придет более 200 машин, которые будут предназначены для уборки города не только зимой, но и летом, чего давно не было,

Нижегородцы смогут контролировать работу техники на платформе «Лобачевский» и давать оценку ее работе"

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Из 30 единиц техники три — это комбинированные дорожные машины, а также пять самосвалов, четыре фронтальных погрузчика, четыре трактора, два автобуса, три «ГАЗели Фермер» и др.

В целом благодаря закупке техники партиями Нижний Новгород получит 49 комбинированных дорожных машин, 56 плужно-щеточных машин, 11 самосвалов на базе «ГАЗа» и «КамАЗа», 16 вакуумно-подметально-уборочных автомобилей, 27 фронтальных, лаповых и мини-погрузчиков, восемь грейдеров, четыре единицы откачивающей техники, 17 бортовых «ГАЗелей» и автомобилей «УАЗ», а также автобусов «ПАЗ», 19 единиц навесного оборудования.