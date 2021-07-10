В Чувашии запустили новое производство «Волжского погрузчика»

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«Чебоксарский завод силовых агрегатов» расширил перечень выпускаемой продукции и представил новый модельный ряд вилочных погрузчиков и универсальное транспортное средство «КМ Универсал».

При производстве линии мобильной техники были воплощены передовые технические решения, мировой опыт и лучшие традиции по созданию компонентной базы.

Открытие нового производства способствует созданию порядка 80 новых рабочих мест.

К 2025 году завод планирует выйти на производство 450 вилочных погрузчиков в год.

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru