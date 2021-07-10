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Новые заводы и цеха

В Чувашии запустили новое производство «Волжского погрузчика»

 © fs01.cap.ru

«Чебоксарский завод силовых агрегатов» расширил перечень выпускаемой продукции и представил новый модельный ряд вилочных погрузчиков и универсальное транспортное средство «КМ Универсал».

При производстве линии мобильной техники были воплощены передовые технические решения, мировой опыт и лучшие традиции по созданию компонентной базы.

Открытие нового производства способствует созданию порядка 80 новых рабочих мест.

К 2025 году завод планирует выйти на производство 450 вилочных погрузчиков в год.

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru
Источник: http://minprom.cap.ru/news/2021/07/...ustili-novoe-proizvodstvo-volzhskog

Чувашия, КМ Универсал»
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