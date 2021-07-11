Российские компании выпустили новые модели сельхозтехники

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Российский завод «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ», расположенный в г. Кропоткин Краснодарского края, в феврале 2021 года запустил производство новой линейки полунавесных оборотных плугов SOLAR FIELDS, а также культиваторы SOLAR FIELDS для сплошной обработки.

© Фото из открытых источников

Партия новых культиваторов КС — 14(УС) EURO способных возделывать до 16 гектаров почвы при глубине мульчирующихся слоев до 120 мм и оснащенных системой онлайн-контроля работы прицепной и навесной сельскохозяйственной техники Gremion, поставлена в фермерские хозяйства Оренбургской и Волгоградской областей.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/unXWEU6zVA0

В настоящий момент завод освоил выпуск пяти моделей сплошных многофункциональных культиваторов линейки SOLAR FIELDS серии КС:

КС-6 (У) EURO. Благодаря расстановке рабочих элементов с одинаковым шагом, надежные агрегаты обеспечивают полное перекрытие почвы по всей ширине захвата в 6 метров, исключая сближение стоек и забивание орудия. Рекомендуемая мощность трактора для агрегатирования данной модели от 120-150 л.с.

КС-8 (У) EURO. Прицепное орудие с шириной захвата 8 метров на базе 42/56 рабочих органов, оборудовано вращаемой серьгой с масленкой. При необходимости смазываемую опору не составит труда быстро заменить без использования специального инструмента в порядке, представленном в соответствующем видео.

КС-10 (У) EURO. Незаурядные технические характеристики модели с индексом 10 (У) подтверждены массой положительных отзывов наших клиентов. Несущие балки высокопрочной рамы выполнены с использованием стальных профилей сечением 120×120×6 мм.

КС-12 (У) EURO. Высокопроизводительные агрегаты 12 (У) позволят за один час возделывать до 11,1 гектаров почвы при глубине мульчирующихся слоев до 120 мм.

КС-14 (У) EURO. Высокопроизводительные агрегаты 14 (У) позволят за один час возделывать до 16 гектаров почвы при глубине мульчирующихся слоев до 120 мм.

© Фото из открытых источников

В мае 2021 года заводом «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ» представлен 8-корпусной оборотный плуг ПО-8ПН EURO с усиленной рамой и принципиально новой автоматизированной системой переворота, которая позволяет обеспечить существенную минимизацию времени разворота и сократить ширину разворотной полосы. из новой линейки SOLAR FIELDS.

В новой линейке полунавесных оборотных плугов SOLAR FIELDS опорное колесо увеличено по ширине и диаметру, что позволило обеспечивать более быстрые переезды и устойчивость плуга при транспортировке, а также уникальную модификацию устройства SolarBox с ультразвуковыми датчиками, которая обеспечила точность измерения глубины вспашки поля с погрешностью всего ±2см и добавила уникальные функции, позволяющие контролировать:

— подъем рабочих органов при выполнении разворота в поле;

— рабочую и транспортную скорость;

— местоположение;

— время работы и простоя техники;

— площадь обработки и другие параметры.

© Фото из открытых источников

В июне 2021 года Научно-исследовательский технологический институт им П.И. Снегирева на выставке в Ростовской области представил модель усовершенствованного семикорпусного плуга «Русич» 6×35 (+1), который предназначен для вспашки почв на глубину до 30 см.

Модель семикорпусного плуга, агрегатирующегося с трактором 300 л.с. имеет производительность 2,3 га/час, что выше в 1,3 раза шестикорпусного плуга, который специально разрабатывался для трактора «Кировец"-424 мощностью 240 л.с.

https://solarfields.ru/

http://tecmash.ru/