В ноябре 2025 года московский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств — компания «Когнитив Пилот» представил робота с искусственным интеллектом, предназначенного для экспресс-анализа почвы. Компания успешно испытала робота в восьми регионах РФ, в том числе, Тамбовской и Белгородской областях и начала подготовку его производства на фабрике компании в Томске.

Разработка «Когнитив пилот» позволяет проводить при помощи искусственного интеллекта анализ почвы на глубину до 60 см и за 12 часов узнать результаты по 100 различным направлениям. Робота можно установить как на трактор или другую сельхозтехнику, так и на беспилотную платформу.

В июне 2025 года был представлен успешно прошедший испытания в полевых условиях в Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольском крае, а также в хозяйстве на территории Центральной России новый российский беспилотный робот-опрыскиватель S1000, созданный российскими компаниями «ИТЭЛМА» и «Калина-Агро», созданный для применения как в традиционных садах, так и в садах интенсивного типа, предназначенный для обработки фруктовых деревьев и виноградников.

Робот, способный передвинаться со скоростью до 6 км/ч оснастили умной навигацией, датчиками пропуска деревьев и интеллектуальной системой распределения мощности Машину можно применять для борьбы с сорняками и транспортировки урожая. Причём для управления целым парком машин S1000 потребуется всего один оператор.

В августе 2025 года Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) совместно с Воронежским научно-производственным центром комбикормовой промышленности разработали и запатентовали новую высокоэффективную молотковую дробилку с повышенными функциональными возможностями, которая предназначена для работы с амарантом, рожью, ячменем и другими зерновыми и может применяться в комбикормовой и зерноперерабатывающей промышленности.

«Мы предложили внутри корпуса дробилки установить на подшипниковых опорах ротор с расположенными на нем дисками с радиально выполненными прорезями, в которые вставлены оси с шарнирно закрепленными молотками крыловидной формы и диаметрально противоположным направлением крыльев у четных и нечетных молотков. Внутри корпуса установлены гофрированные полые гильзы с находящимися внутри них пружинами, в нижней части боковых крышек вставлена сменная гибкая сетка со штампованными отверстиями. Новое конструкционное решение позволяет оптимизировать величину энергозатрат на измельчение и добиться эффективной классификации по дисперсности уже измельченного продукта», — рассказал один из разработчиков, профессор кафедры технологии жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых производств ВГУИТ Игорь Богомолов.

Новая разоработка успешно внедрена в производство.

В августе 2025 года Грязинский культиваторный завод запустил в Липецкой области импортозамещающее серийное производство модернизированных катков-почвоуплотнителей для обработки почвы.

Новые катки-почвоуплотнители были поставлены заказчикам в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области.

Российская инжиниринговая компания «Априорные решения машин» (АРМ) выпустила бортовой редуктор (РБ-25) нового поколения (из ключевых элементов электрической трансмиссии ) для легкой спецтехники, предназначенные для российских электротракторов и электрических погрузчиков бренда «Силант» производства Чебоксарского завода силовых агрегатов, в частности для функционирования совместно с тяговым электродвигателем разработки АРМ — ВИД-6-1500.

Бортовой редуктор РБ-25 с двухступенчатой передачей и многодисковым фрикционным тормозом с внешним гидроприводом представляет собой ключевой компонент электромеханических трансмиссий для вилочных погрузчиков грузоподъемностью до 2,5 тонн и электрического трактора «Универсал». Ранее производство бортовых редукторов в стране ограничивалось несколькими типоразмерами еще советского образца. В современных моделях техники применялись импортные аналоги, преимущественно из Италии и Германии. Разработка инженеров АРМ новой модели трансмиссии для спецтехники полной массой до 4 тонн в первую очередь предназначена для внедрения в массовое производство на заводе ЧЗСА, а также будет доступна для любых других производителей электрического транспорта в России.