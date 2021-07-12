Завод «Красное Сормово» сдал заказчику сухогруз «Леонид Пестриков»

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Завод «Красное Сормово» сдал заказчику свое двадцать пятое многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 «Леонид Пестриков». Об этом сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро. Данное судно является пятым в серии из девяти судов проекта для судоходной компании «Альфа», выступившей лизингополучателем. Заказчиком является ПАО «ГТЛК».

Само судно было спущено на воду 12 февраля 2021 года. Столь быстрый темп строительства объясняется программой повышения производительности труда, что позволило сократить срок постройки с 9 до 6 месяцев.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Длина — 141 м Ширина — 16,98 м Высота борта — 6 м Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке) Количество трюмов — 2 Мощность ГД — 2×1200 КВт Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман Скорость — около 10,2 уз