На СЗ «Красное Сормово» заложен сухогруз проекта RSD59

На судостроительном заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) заложен сухогруз проекта RSD59.

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Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС.

Главные преимущества сухогрузного судна проекта RSD59- наличие длинного трюма L=77,35 м, позволяющего перевозить КТГ, что актуально для рынка стран Каспийского региона- высота трюма 9000 мм, что позволяет перевозить контейнеры высотой до 9,6 футов — «high cube containers» (3 таких контейнера в высоту — установлены люковые закрытия съемного типа).

Технические характеристики

Длина максимальная 141 м Ширина габаритная 16,98 м Высота борта 6 м Осадка в море / в реке 4,5 /3,6 м Дедвейт в море / реке 7445 / 5112 т Автономность в море / в реке 20 / 12 сут. Экипаж / мест 11 /14 чел.+лоцман Объем грузовых трюмов 11200 м3 Количество трюмов 2 Мощность ГД 2 х 1200 кВт Контейнеровместимость (трюм/палуба) 252 (192/60) TEU Скорость 10,2 уз.

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