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Katamaran 07 февраля 2025, 10:49 251 Судостроение и судоходство

На СЗ «Красное Сормово» заложен сухогруз проекта RSD59

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На судостроительном заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) заложен сухогруз проекта RSD59.

 © flagman-news.ru

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС.

Главные преимущества сухогрузного судна проекта RSD59- наличие длинного трюма L=77,35 м, позволяющего перевозить КТГ, что актуально для рынка стран Каспийского региона- высота трюма 9000 мм, что позволяет перевозить контейнеры высотой до 9,6 футов — «high cube containers» (3 таких контейнера в высоту — установлены люковые закрытия съемного типа).

Технические характеристики

Длина максимальная 141 м
Ширина габаритная 16,98 м
Высота борта 6 м
Осадка в море / в реке 4,5 /3,6 м
Дедвейт в море / реке 7445 / 5112 т
Автономность в море / в реке 20 / 12 сут.
Экипаж / мест 11 /14 чел.+лоцман
Объем грузовых трюмов 11200 м3
Количество трюмов 2
Мощность ГД 2 х 1200 кВт
Контейнеровместимость (трюм/палуба) 252 (192/60) TEU
Скорость 10,2 уз.

 © aoosk.ru

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Источник: https://flagman-news.ru/news/cudoct...rodckom_zavode_kracnoe_cormovo.html

Красное Сормово, Нижегородская область, сухогруз, RSD59
  • Нет аватара vlTepes
    08.02.2511:04:29

    Интересно было бы почитать анализ производства СЗ «Красное Сормово» за последние скажем 10 лет. Как повлияли санкции — помню они пекли сухогрузы как пирожки, насколько упал (если упал) сейчас темп производства?

    #1296625
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