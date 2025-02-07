На СЗ «Красное Сормово» заложен сухогруз проекта RSD59

На СЗ «Красное Сормово» заложен сухогруз проекта RSD59Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На судостроительном заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) заложен сухогруз проекта RSD59.
Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС.
Главные преимущества сухогрузного судна проекта RSD59- наличие длинного трюма L=77,35 м, позволяющего перевозить КТГ, что актуально для рынка стран Каспийского региона- высота трюма 9000 мм, что позволяет перевозить контейнеры высотой до 9,6 футов — «high cube containers» (3 таких контейнера в высоту — установлены люковые закрытия съемного типа).
Технические характеристики
|Длина максимальная
|141 м
|Ширина габаритная
|16,98 м
|Высота борта
|6 м
|Осадка в море / в реке
|4,5 /3,6 м
|Дедвейт в море / реке
|7445 / 5112 т
|Автономность в море / в реке
|20 / 12 сут.
|Экипаж / мест
|11 /14 чел.+лоцман
|Объем грузовых трюмов
|11200 м3
|Количество трюмов
|2
|Мощность ГД
|2 х 1200 кВт
|Контейнеровместимость (трюм/палуба)
|252 (192/60) TEU
|Скорость
|10,2 уз.
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08.02.2511:04:29