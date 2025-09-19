На СЗ «Красное Сормово» спущен на воду сухогруз проекта RSD59
На заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялась торжественная церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59.
Самоходное сухогрузное однопалубное судно проекта RSD59 морского и смешанного (река-море) плавания класса «Волго-Дон макс» оснащено двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными ВРК. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
Эти суда отличаются повышенной экономичностью, экологичностью и универсальностью. Они способны работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания.
Технические характеристики проекта RSD59:
· длина — 140,88 м;
· ширина — 16,98 м;
· высота борта — 6 м;
· дедвейт река/море — 5128/7535 т;
· объем грузовых трюмов — 11292 м;
· количество трюмов — 2;
· осадка река/море — 3,6/4,53 м;
· автономность, сутки — 20/12;
· класс судна — КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack)
