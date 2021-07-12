Махачкалинский машиностроительный завод наладил новое производство

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Предприятие наладило производство блочно-модульных котельных (БМК) мощностью до 60 Мвт, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения объектов производственного, жилищного, промышленного и социального назначения.

Как отмечают в руководстве предприятия, сертифицированные БМК реализуются по цене ниже среднерыночной, качество не уступает аналогам, производимым в России.

Установка БМК в Дагестане уже проведена на нескольких объектах строительства в Дагестане, также активно ведутся поставки в другие регионы России.