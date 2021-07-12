Под Тольятти открылся новый молочный комплекс

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В селе Нижнее Санчелеево Самарской области заработала новая ферма на 400 голов крупного рогатого скота.

Её построили на территории крупнейшего и старейшего в районе сельхозпредприятия — АО «Нива». Здесь также построен новый телятник на 260 мест, предназначенный для малышей возрастом от 0 до 6 месяцев.

Новый молочный комплекс был построен за 1,5 года. Здесь установлен современный молочно-доильный блок, который способен увеличить производительность фермы в 2 раза. Впрочем, у директора сельхозпредприятия Инны Усковой есть и другие поводы для гордости: свыше 150 коров из её более чем тысячного поголовья способны в сутки давать более 40 литров молока.

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«Наша изначальная цель — приобретать племенных животных только в племпредприятиях. С ними можно быстрее наращивать потенциал поголовья. Наши животные — это наш капитал и генератор нашей прибыли. Молочное животноводство одно из самых рентабельных. У нас есть коровы, которые за 60 литров дают молока и это не предел! Нужно только создать условия», — подчеркивает Инна Ускова.

В будущем сельхозпредприятие намерено обзавестись еще тремя фермами, рассчитанными на 3600 голов.

В Самарской области по итогам 2020 года предприятиями всех форм собственности произведено более 454 тысяч тонн молока. За последние несколько лет наблюдается тенденция в развитии регионального молочного животноводства. Благодаря мерам господдержки поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей в 2020 году составило более 138 тысяч голов.