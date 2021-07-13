Первые 10 новых троллейбусов «Адмирал» прибыли в Саратов

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13 июля в Саратов прибыли 10 из 70 троллейбусов, которые должны поступить до конца года в рамках лизинговой программы. Машины «Адмирал» пришли своим ходом через мост с Энгельсского завода электротранспорта, где их собирает петербургское ООО «ПК Транспортные системы» на базе производственной площадки бывшей «Тролзы».

По условиям соглашения, «ПК Транспортные системы» поставит 24 троллейбуса большой вместимости модели 6281.00 «Адмирал» до 31 августа 2021 года. Цена контракта — 669,6 млн рублей. За один троллейбус придётся заплатить 27,9 млн рублей (для сравнения, за 7 троллейбусов «Тролзы», которые последними покупали для города около трёх лет назад, власти заплатили 50 млн). «Адмиралы» должны поставить в Ленинское троллейбусное депо. Троллейбусы должны вмещать минимум 80 пассажиров, в том числе 30 — сидячих. Система автономного хода на литий-ионных батареях должна обеспечивать минимум 12 километров проезда без контактной сети. Кроме того, современные троллейбусы оборудованы кондиционерами, что важно для саратовцев в такую жаркую погоду.

Саратовской области за счёт бюджета придётся оплатить около трети стоимости новых троллейбусов. На каких маршрутах будут работать «Адмиралы» позже определит городская администрация.

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