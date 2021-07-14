Уралвагонзавод отгрузил боевые болиды для «Танкового биатлона»

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В рамках выполнения Гособоронзаказа Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) отгрузил очередную партию танков Т-72Б3 в адрес Министерства обороны РФ. Машины поступят в войска, а в августе этого года примут участие в соревнованиях «Танковый биатлон».

© uralvagonzavod.ru

Танк Т-72Б3, разработанный специалистами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех), принят на вооружение в 2012 году. Он отличается целым комплексом модернизаций, которые коснулись практически всех систем и значительно улучшили тактико-технические характеристики машины. Т-72Б3 обладает надёжной защитой, современной всесуточной системой управления огнём, мощным комплексом вооружения, современными средствами связи, подвижностью, маневренностью и большим запасом хода.

© uralvagonzavod.ru

Как и все боевые машины Уралвагонзавода, Т-72Б3 отличается высокой надёжностью, простотой конструкции, легкостью в освоении. За счет этих характеристик он прекрасно подходит для обучения и оттачивания мастерства танкистов и потому стал главной машиной для проведения «Танкового биатлона». На Т-72Б3 соревнуются практически все страны-участницы военных соревнований — ежегодно это порядка 20 сборных. В 2019 году в финале «Танкового биатлона» российская команда разогнала боевую машину до рекордной скорости свыше 80 километров в час. За высокие скоростные характеристики Т-72Б3 прозвали «боевой болид».

© uralvagonzavod.ru

После каждых соревнований и российские, и иностранные экипажи дают высокие оценки огневой мощи и ходовым качествам «семьдесятдвойки». Также танкисты отмечают, что Т-72Б3 позволяет выполнять боевые задачи в экстремальных условиях и быстро восстанавливается после запредельных нагрузок. Командам помогают специалисты Уралвагонзавода: с 2015 года в Алабино работает начальник отдела управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Алексей Бревнов со своей пит-стоп командой. В обязанности уралвагонзаводцев входит подготовка машин к соревнованиям как для российской, так и для иностранных сборных. Это ежедневный осмотр порядка 100 единиц Т-72Б3, в ходе турнира, оперативная помощь «в поле» и консультация экипажей. Контроль технического состояния машин осуществляет 47-е военное представительство МО РФ, аккредитованное на Уралвагонзаводе.

© uralvagonzavod.ru