Крыло из российских композиционных материалов установлено на самолет МС-21-300
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14 июля 2021 г. на заводе ПАО «Корпорация «Иркут» (Ростех) завершена стыковка левой консоли крыла к фюзеляжу самолета МС-21-300. Ранее на него установлены центроплан и правая консоль крыла. Самолет предназначен для поставки первому заказчику.
Консоли крыла и центроплан изготовлены из российских полимерных композиционных материалов на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». В ближайшее время специалисты Иркутского авиационного завода приступят к монтажу систем самолета. Отечественные материалы для производства композитных конструкций разработаны при участии МГУ и предприятий Росатома.
При изготовлении крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России. Применение жестких и легких композиционных материалов позволило разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета МС-21, что, в свою очередь, дало возможность увеличить диаметр фюзеляжа для повышения комфорта пассажиров.
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