Новый гидрогенератор мощностью 75 МВт введен в эксплуатацию на Верхне-Туломской ГЭС

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1 июля 2021 года состоялся торжественный пуск гидроагрегата № 1 Верхне-Туломской ГЭС, входящей в Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС ПАО «ТГК-1».

В состав агрегата входит гидрогенератор мощностью 75 МВт производства ООО «Электротяжмаш-Привод». Данным событием успешно завершен I этап модернизации самой мощной ГЭС Северо-Запада нашей страны, предусматривающий комплексную замену оборудования гидроагрегатов № 1 и № 4. Годом ранее, в апреле был введен в эксплуатацию обновленный агрегат № 4.

Гидрогенератор СВ 660/165-32 УХЛ4 работает в сопряжении с гидравлической вертикальной турбиной поворотно-лопастного типа «Каплан» с частотой вращения 187,5 об/мин, в подземном машзале, на глубине 50 метров, и имеет общую высоту около 8 метров, а общий вес составляет 500 тонн. Оборудование спроектировано и изготовлено с учетом имеющейся строительной части, оставшейся от старого оборудования, а также габаритных ограничений подземной ГЭС. За счет применения современных технических решений и материалов единичная мощность нового гидрогенератора выросла с 57 до 75 МВт, при этом КПД составил 98,45%. Конструкция гидрогенераторов обеспечивает надежность, эргономичность и высокие технико-экономические показатели в течение всего срока cлужбы.

В рамках реализации второго этапа модернизации Верхне-Туломской ГЭС в настоящее время ООО «Электротяжмаш-Привод» приступает к отгрузке гидрогенераторного оборудования для замены гидроагрегата № 3.