На руднике Кольской ГМК появилась новая рудоконтролирующая станция

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Новая рудоконтролирующая станция на обогатительной фабрике Кольской ГМК в Заполярном — еще один важный этап непрерывной модернизации производства металлургического гиганта.

Эффективность и стабильность переработки добываемой здесь породы напрямую зависит от содержания в ней металлов. Оно в руде непостоянно. Поэтому так важно незамедлительно получать актуальные данные о ее составе. Рудоконтролирующая станция обеспечит непрерывный мониторинг на этапе транспортировки породы на ленточном конвейере рудника «Северный». Станция оборудована также оптической системой с лазерной триангуляцией для измерения объема породы, которая подается на ленту. В настоящий момент проводятся тестовые испытания, пусконаладочные работы, устанавливается точная калибровка сканера.

Установка также позволит сократить получение результатов от нескольких суток до моментального, в режиме реального времени.

Как отметил директор Кольского горно-обогатительного комбината Владимир Баранов, основная цель — повысить оперативность реагирования на изменения.

«Для обогатительной фабрики важна равномерность поставок руды из шахты. На фабрике уже есть определенные механизмы контроля: курьерские пробы, химические анализы, данные с рудника. Добыча руды в руднике и ее переработка на фабрике тесно связаны. Если на фабрике не соблюдать определенные параметры руды, все усилия могут оказаться напрасными. Поэтому важно, чтобы рудник и фабрика работали как единый горно-обогатительный комбинат» — подчеркнул он.

Станция обеспечит максимальную эффективность работы обогатительной фабрики и существенно оптимизирует труд ее сотрудников.

«Раньше все работало так: на открытом складе формировались конусы руды, люди отбирали пробы с них, и только через несколько дней мы получали представление о составе. Главная проблема в том, что не было представления о качестве руды в процессе формирования конуса. Теперь, после завершения пусконаладочных работ и калибровки станции, мы сможем анализировать состав руды в режиме реального времени — прямо во время формирования конуса. Это позволит точнее составлять смеси (шифты) из разных конусов для подачи на обогатительную фабрику. Результатом станет более равномерная подача сырья, а значит, фабрика сможет оптимальнее подбирать реагентный состав для обогащения, что повысит извлечение металла» — пояснил главный геолог горного управления КГМК Ахсарбек Абаев, пишет Kn51.ru. По его словам, содержание металла от 0,4% до 1,5% на разных участках месторождения. При этом на фабрике анализ делают после дробления и измельчения руды через 1,5 суток после ее подачи.

«К тому моменту уже поздно корректировать процесс. Наша станция же дает данные прямо на входе, сканируя руду с частотой до секунды, что позволяет оперативно влиять на смешивание руды из разных конусов» — подчеркнул Ахсарбек Абаев.

Для контроля состава руды используется безопасный для человека флуоресцентный рентгенорадиометрический метод.

«Данные мгновенно обрабатываются на сервере аппаратного комплекса и поступают технологам на рабочие места. В кабинете с рабочего компьютера в любой момент можно посмотреть, как архивные, так и в режиме реального времени данные по содержанию металлов в руде, оперативно сделать выводы и принять меры для корректировки производственного процесса» — рассказал главный специалист отдела автоматизации рудника «Северный» Дмитрий Силка.

Монтаж новой установки закончен подрядчиками в январе. В пусконаладочном процессе сейчас принимают непосредственное участие сотрудники рудника и контрольно-аналитического центра.

«Они берут пробы с конвейера, делают химический анализ и сравнивают с результатами сканера. После подтверждения корректности данных станция будет введена в опытно промышленную эксплуатацию» — пояснил главный специалист отдела автоматизации рудника «Северный».

И это только начало. Система контроля состава породы на руднике «Северный» будет совершенствоваться и дальше.

«Рудоконтролирующая станция, которую мы установили, пока одна, но в будущем планируется комплексное внедрение таких станций. Основной поток руды идет из шахты, и важно организовать его равномерную подачу. После установки всех станций мы сможем отслеживать потоки руды и выявлять перекосы. Это особенно важно, потому что под землей, в шахте, возможности для маневров ограничены. Наша задача — отладить систему на поверхности с помощью этих приборов» — сказал директор Кольского горно-обогатительного комбината Владимир Баранов.

По его словам, первые результаты должны быть уже в конце текущего года. И можно будет максимально оптимизировать эту работу. Процесс модернизации и повышения эффективности — постоянный. Как подчеркнул Владимир Баранов, в обновлении систем применяется переход на отечественное оборудование, что дает большую надежность в условиях санкций, обеспечивает качественную бесперебойную и эффективную работу.

Фото пресс-службы КГМК

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