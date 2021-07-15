Автозавод ГАЗ представил линейку автомобилей для вакцинации
На открывшемся 13 июля Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» Горьковский автозавод показал свою новую и очень актуальную разработку — линейку машин для медицинского обслуживания. В работе над этим проектом специалистам ГАЗа помогал партнёр.
Так, каркасный автобус ГАЗель Next Citiline после переделки стал выполнять функции передвижного медицинского комплекса. Модель стала функциональнее благодаря самостоятельному модулю-прицепу. При желании из него можно сделать медпункт с двумя кабинетами. Такой мобильный медпункт разрабатывался для работы в удаленных городах и сёлах, а также выездной вакцинации, которую сегодня активно начинают практиковать в крупных городах.
Разработчики уверяют, что новинку можно использовать в самых разных сферах — она задумывалась как максимально универсальная и практичная модель.
Их можно использовать как диагностический центр, стоматологический кабинет, фельдшерско-акушерский пункт и пр. Чтобы медики могли помогать людям в комфортных условиях, помимо нужного медоборудования и набора мебели, спецтранспорт дополнили автономными системами жизнеобеспечения, а также генератором и санузлом.
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15.07.2118:12:02
15.07.2118:55:37