Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

Автозавод ГАЗ представил линейку автомобилей для вакцинации

 © carsweek.ru

На открывшемся 13 июля Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» Горьковский автозавод показал свою новую и очень актуальную разработку — линейку машин для медицинского обслуживания. В работе над этим проектом специалистам ГАЗа помогал партнёр.

Так, каркасный автобус ГАЗель Next Citiline после переделки стал выполнять функции передвижного медицинского комплекса. Модель стала функциональнее благодаря самостоятельному модулю-прицепу. При желании из него можно сделать медпункт с двумя кабинетами. Такой мобильный медпункт разрабатывался для работы в удаленных городах и сёлах, а также выездной вакцинации, которую сегодня активно начинают практиковать в крупных городах.

Разработчики уверяют, что новинку можно использовать в самых разных сферах — она задумывалась как максимально универсальная и практичная модель.

Их можно использовать как диагностический центр, стоматологический кабинет, фельдшерско-акушерский пункт и пр. Чтобы медики могли помогать людям в комфортных условиях, помимо нужного медоборудования и набора мебели, спецтранспорт дополнили автономными системами жизнеобеспечения, а также генератором и санузлом.

 © carsweek.ru
Источник: https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1230476/

Нижний Новгород, ГАЗ, модельная линейка, новинка, транспорт
  • Александр Сенин Александр Сенин
    15.07.2118:12:02

    ©Видео с youtube.com

    Что такое вакцина от коронавируса. Как она работает. Китайский мультик.

    #1236038
    • slav262 slav262
      15.07.2118:55:37

      Своеобразный у китайцев юмор       

      #1236044
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,