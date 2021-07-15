ССЗ «Вымпел» заложил очередной противодиверсионный катер «Грачонок»

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На ССЗ «Вымпел» состоялась закладка очередного противодиверсионного катера проекта 21980 «Грачонок». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Событие прошло как с участием заводчан, так и с участием приглашённых лиц из числа представителей Минобороны РФ, собравшихся ради ключевого момента церемонии — установки закладной таблички на закладную секцию, поздравлений и неизменных «Семи футов под килем!». Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволят будущему катеру решать широкий спектр задач, свойственный кораблям гораздо большего водоизмещения. Иными словами, диверсионно-террористическим силам не поздоровится!

© d.radikal.ru

© d.radikal.ru

© d.radikal.ru

Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр «Грачонок») — справка

Разработчик проекта — КБ «Вымпел».

Водоизмещение — 138 т

Длина — 31 м Ширина — 7,4 м

Осадка — 1,85 м Скорость — 23 уз

Дальность плавания — 200 миль

Автономность — 5 сут.

Экипаж — 6 чел.

Вооружение - 14,5-мм пулемётная установка МТПУ; - Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65; - ПЗРК «Игла»; - гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа»; - навигационная радиолокационная станция МР-231; - оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3; - средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс «Кальмар»).