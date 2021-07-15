ПАО «ГТЛК» и «Красное Сормово» подписали акты приема-передачи нескольких сухогрузов проекта RSD59

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Завод «Красное Сормово» и ПАО «ГТЛК» подписали двухсторонние акты приема-передачи сухогрузов «Николай Леонов», «Альфа Гелиос» и «Альфа Гермес». Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия. Ранее заказчик получил теплоход «Леонид Пестриков». Данные сухогрузы предназначены для транспортной компании ООО «Альфа». Суда были спущены на воду с февраля по июнь 2021 года.

Глава сормовоской верфи Михаил Першин сообщил: «Сейчас все девять сухогрузов серии для ООО „Альфа“ построены и спущены на воду, передача заказчику последнего судна планируется в ближайшее время». Всего сормовская верфь построила 29 судов проекта RSD59.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6 м

Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 уз