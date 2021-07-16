Компания «Юматекс» произвела детали из углеволоконных композитов для оснащения гоночных мотоциклов

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Компания «НИЦ Юматекс», отделения «Перспективные материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», работающая на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», оснастила гоночные мотоциклы композитными деталями к международным соревнованиям по мотоспорту.

«Юматекс» обладает научно-техническим потенциалом, который позволяет совершенствовать и внедрять технологии получения ПАН-прекурсоров и углеродных волокон.

В московской особой экономической зоне создаются и производятся композитные материалы для различных отраслей применения — от авиации и космоса до судостроения и нефтегазовой индустрии. Одним из интересных проектов стала разработка карбоновых деталей для гоночных мотоциклов Научно-исследовательского центра UMATEX. Композитные аксессуары были созданы для чемпионата мира и для британского чемпионата по супербайку.

Совместно с гоночной командой Кawasaki Puccetti Racing научно-исследовательский центр, в частности, занимается проектированием и изготовлением комплектов композитных обтекателей для мотоциклов. Эти детали позволяют повысить скоростные и аэродинамические характеристики. В создании композитного обвеса применяется дизайнерская ткань Airforce на основе углеродного волокна с уникальным рисунком, создающим эффект 3D в готовом изделии.

Компания является единственным производителем углеродного волокна в России, располагающим масштабными производственными мощностями по всей цепочке создания композитов. Предприятие является якорным в кластере новых материалов столичной ОЭЗ. UMATEX активно развивает экспортное направление. Так, продукцию компании успешно применяют в создании судов нового поколения итальянские судостроители — компании Azimut и San Lorenzo.

Впервые в этом году мотоцикл с композитном обвесом принимает участие в британском чемпионате по супербайку BSB. Кроме того, гонщик команды Кawasaki Puccetti Racing участвует международных соревнованиях по супербайку WSBK, которые начались в мае 2021 года в Испании, в июне проходят в Италии, а в июле продолжатся в Великобритании.

© technomoscow.ru

© technomoscow.ru

© technomoscow.ru