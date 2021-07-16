ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию современный элеватор в Рязанской области

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15 июля ГК «Агропромкомплектация» официально ввела в эксплуатацию элеватор и зернохранилище ООО «АПК-Рязань». Новый производственный объект расположен рядом с г. Ряжск Рязанской области и был возведён в за срок менее 1 года согласно плановому графику.

Проектная мощность современного, оснащённого новейшим оборудованием элеватора составляет 150 тыс. тонн единовременного хранения зерна.

Прототипом для строительства послужил действующий элеватор ГК «Агропромкомплектация» в с. Линец Курской области.

Инвестпроект стоимостью более 2,2 млрд рублей был реализован при поддержке федеральных и региональных властей.

После торжественной церемонии открытия на площадке перед административно-бытовым комплексом делегация совершила осмотр производственных площадей нового элеватора. На территории объекта расположены автовесовая на два проезда, здание кадрового центра и контрольно-пропускного пункта, административно-бытовой комплекс, ремонтно-механические мастерские, склад напольного хранения зерна, пункты автоприема и ж/д приема, а также другие сооружения.

Приёмка и отгрузка продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. После входного контроля качества в аттестованной лаборатории предприятия зерно отправляется на сушку, при необходимости — на подработку. Далее оно поступает в зернохранилище.

На объекте создано 100 рабочих мест.

Первая партия зерна озимой пшеницы 2021 года с рязанских полей уже поступила на производственный объект.