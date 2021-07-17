Благоустройство страны. От Крыма до Владивостока

Обзор проектов благоустройства, ранее не опубликованных на сайте

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Крым, Саки. Новая набережная

В середине июня в г. Саки официльно открыта набережная.

Строительство набережной вдоль Солёного озера началось в конце 2016 года. К началу этого сезона объект был в основном завершён.

Набережная, город Саки © avatars.mds.yandex.net

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Протяжённость набережной составляет 2,7 км, площадь 12 га.

На набережной возвели 6 тематических фонтанов и 47 питьевых фонтанов.

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На территории установили 9 детских площадок для детей разных возрастов.

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Шахматная доска:

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На территории много мест для отдыха. Ажурная беседка:

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Интересны декоративные островки. Один из них с розовой водой за счёт розового гравия на дне бассейна, второй — с синей водой.

Декоративный остров © avatars.mds.yandex.net

Возможно это было сделано специально, чтобы подчеркнуть уникальность местной достопримечательности — Сакского озера, одна часть которого имеет розовый цвет.

Сакское озеро. Вид с квадрокоптера © avatars.mds.yandex.net

Симпатичный амфитеатр на 650 мест. Правда пока без отделки всех бетонных конструкций.

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Набережная Саки оборудована для инвалидов. Построены пандусы. Есть электрическая зарядная станция для колясок на электроходе.

Зарядная станция © avatars.mds.yandex.net

Однако, на многих прогулочных аллеях вместо плитки лежит гравий, по которому на коляске будет сложно проехать. Скорее всего это было сделано для того, чтобы набережная не казалась полностью забетонированной.

Скульптура на набережной © avatars.mds.yandex.net

Ранее по земляным дамбам, которые разделяют водоёмы Сакского озера, были проложены дорожки, обустроенные для передвижения велосипедов, самокатов и электромобилей. По одной из таких дорожек можно дойти или доехать непосредственно до Каламитского залива Чёрного моря в районе санатория «Полтава — Крым».

Дорожка рядом с набережной © avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Всего вдоль набережной высадили 15000 кустарников и более 2000 деревьев.

Порадовало наличие большого количества фонарей и светильников вдоль всего променада. Благодаря им набережная вечером хорошо освещается.

В Каменском районе Ростовской области благоустроили центральную площадь поселка Глубокого

В поселке Глубоком Каменского района завершили благоустройство центральной площади, расположенной по ул. Ленина.

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В прошлом году в посёлке благоустроили центральный парк, в этом — прилегающую площадь. Здесь установили сцену, лавочки, урны и освещение, а также положили новую плитку.

Завершены первые объекты благоустройства этого года. Всего в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ростовской области будет благоустроено 52 общественных территории за счет средств федерального бюджета. Об этом рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Беликов.

В Москве обновили островок с Триумфальными воротами на Кутузовском проспекте

Здесь при благоустройстве перед архитекторами встала нетипичная задача: связать контекст самих ворот и окружения.

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Триумфальные ворота были сооружены Осипом Бове в 1834 году на площади Тверской заставы, они стали манифестом императора Николая I. В 1936 году при расширении улицы арку разобрали, она была восстановлена только в 1968 году уже на Кутузовском проспекте у Поклонной горы. То есть нужно было отразить в одном проекте темы, нанизанных на Поклонную гору, Войну 1812 года, до- и послепожарную Москву и триумфальный вход русской армии в Париж. Задача не из простых.

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В результате здесь появилось всепогодная экспозиция с зонированием, где рассказывает о разных периодах и лицах событий. При это повествование рассчитано на то, что изучать историю будут на бегу.

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Основным артефактом при проектировании стала карта Шарль-Жозефа Минара 1869 года: он создал карту-схему вторжения Наполеона Бонапарта в Россию, её можно назвать одним из первых инфографических изображений в мире. Кроме того, а память о дошедших до Парижа в 1812 году русских войсках у Триумфальной арки высажена липовая аллея: многие солдаты тогда впервые увидели Европу, липовые аллеи у Триумфальной арки стали символом Парижа в Москве.

В Москве на Северном речном вокзале открылась большая пляжная зона с тремя бассейнами

Новую зону отдыха обустроили в южной части набережной Северного речного вокзала. Она представляет собой пляжный комплекс с бассейнами, шезлонгами и зонтами для защиты от солнца, раздевалками, санузлами и душевыми, летней кухней и фитобаром.

Это одна из самых больших пляжных зон в Москве — её площадь составляет свыше пяти тысяч м2. Пляж открыт ежедневно с 10:00 до 22:00, одновременно здесь смогут отдыхать около 350 человек.

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Отдыхающим будут доступны три бассейна скиммерного типа, оборудованные системой подогрева воды, температура которой не опускается ниже 26 градусов Цельсия. В случае хороших погодных условий это позволит продлить работу бассейнов на сентябрь и даже октябрь. Скиммеры (баки, к которым подсоединен трубопровод) — основной элемент фильтрации, который отвечает за забор верхнего слоя воды, наиболее загрязненного (содержит до 70 процентов загрязняющих веществ), и последующую его отправку в фильтр.

В большом бассейне площадью 24 на 15 метров и глубиной полтора метра смогут купаться только взрослые. Для отдыха всей семьей можно будет воспользоваться бассейном площадью девять на девять метров (глубина — один метр). Третий бассейн размером девять на пять метров предназначен для самых маленьких, его глубина — 0,75 метра. Температура воды составит 30-32 градуса Цельсия, в распоряжении гостей — надувные игрушки и нарукавники.

Во всех бассейнах используется современная система очистки, обеспечивающая круглосуточный дистанционный контроль состояния воды и дозирования активного кислорода. Обеззараживание воды проводится с помощью ультрафиолетового излучения. Многослойные песчаные фильтры обеспечивают качественную механическую очистку воды от примесей, а автоматическое дозирование альгицида позволяет очистить воду от водорослей.

© mos.ru

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© mos.ru

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Реконструирована достаточно большая территория, восстановлен теннисный корт, создана инфраструктуру. И рядом еще создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами.

В посёлке Малышева Свердловской области открылся реконструированный по нацпроекту «Жилье и городская среда» парк культуры и отдыха

16 мая, в год 65-летнего юбилея, после полуторогодовой реконструкции своих гостей встретил преобразившийся парк культуры и отдыха в посёлке Малышева.

Парк в комплексе с Дворцом культуры «Русь» в Малышева был построен в знаменательный 1956 год. Именно в этот год здесь, в рабочем посёлке, началась история теперь уже знаменитого на весь мир и единственного в России предприятия по добыче изумрудов — Малышевского рудоуправления.

© energy.midural.ru

© energy.midural.ru

В советское время на общественной территории находились танцевальная площадка и эстрада, на летней сцене ДК для жителей регулярно проводились лекции, спектакли и концерты, культмассовые мероприятия. Однако со временем вся инфраструктура обветшала и уже нуждалась в серьезном обновлении.

В рамках нацпроекта в парке создали уютные зоны отдыха, провели озеленение, установили скамейки и освещение, выложили тротуарной плиткой прогулочные дорожки. Здесь можно проводить выездную регистрацию браков и праздники. Уютная атмосфера способствует также спокойным прогулкам для пожилых людей и семей с детьми.

© energy.midural.ru

© energy.midural.ru

В текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Свердловской области будет благоустроено 22 дворовых и 50 общественных территорий на общую сумму около двух миллиардов рублей.

12 июня комфортный для отдыха и занятий местными ремеслами сквер «Город Мастеров» получили жители посёлка Бисерть Свердловской области

Значительная часть жителей Бисерти занята в лесной промышленности, именно поэтому основой создания сквера «Город Мастеров» стало желание людей продемонстрировать специфику и значимость своего труда.

Строительство велось по проекту Уральского государственного архитектурно-художественного университета под руководством Витюк Екатерины Юрьевны.

© usaaa.ru

© energy.midural.ru

© usaaa.ru

Строительство общественной территории началось в 2020 году и осуществлялось в два этапа. По предложению жителей площадку для нового сквера выбрали в районе Леспромхоза, рядом с разрушенным Домом культуры и принадлежавшим предприятию спортивным комплексом. Для расширения пространства старые здания соцсферы снесли, и уже к осени на месте заброшенного пустыря появились красивые освещенные аллеи, зоны отдыха с уютными скамейками, возвышающиеся над землей зеленые «острова» с хвойными деревьями. Тогда же на центральной площади сквера оборудовали выставочные ряды и павильоны для проведения мастер-классов по традиционным для посёлка ремёслам — резьбе, росписи по дереву и другим.

© usaaa.ru

© usaaa.ru

Завершено озеленение территории, оборудована детская площадка, установлена сцена.

Общая сумма затрат по проекту благоустройства составила более 84 миллионов рублей.

Сквер для проведения церемоний открылся в Заречном Доме бракосочетания в Нижегородской области

28 мая в Заречном Доме бракосочетания Нижнего Новгорода открылась новая площадка для проведения церемоний бракосочетания и других праздничных мероприятий.

© vremyan.ru

© vremyan.ru

Зелёный сквер расположен в самом центре Сормовского района города.

Во Владивостоке открылась первая очередь Нагорного парка

2 июля в День города во Владивостоке торжественно открыли первую очередь Нагорного парка. Парк расположен возле кольца на Шилкинской и отремонтирован на частные средства. Значительная часть территории уже преобразилась — появились новые дорожки, спланирован рельеф, провели зонирование. Сейчас ведётся уже финальная работа в северной части и начинается работа над второй очередью общественной территории — видовыми площадками.

В реализацию первой очереди вложено около 120 млн рублей, вторая очередь предположительно обойдётся ещё в 50 млн рублей.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

По словам основателя команды Concrete Jungle Феликса Машкова, к сегодняшнему дню готово около 40% всего благоустройства парка и 90% первой очереди. В ближайшее время завершат работы по озеленению, фасаду, добавят ещё малых форм, восстановят пострадавшие за зиму бетонные конструкции. Новый пруд тоже готов, теперь ждут осадков, чтобы он наполнился. Зиму, по словам Феликса, благоустройство пережило в целом хорошо.

В этом году будет полностью завершена северная часть парка и начнутся работы в южной, а также реконструкция улицы Всеволода Сибирцева. Ориентировочно полное благоустройство парка завершится через год — к августу 2022-го.

И мы обязательно ещё вернёмся к этому симпатичному проекту.

Обзор подготовлен совместно с Human RS.

https://riafan....yu-naberezhnuyu

https://www.don....ru/news/14284/

https://vk.com/...69215309_240685

http://midural....document181780/

http://midural....document182873/

https://governm...v.ru/?id=278637

https://www.new...1/07/02/200677/