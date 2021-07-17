«Уральский завод спецтехники» выпустил новую модель автопоезда-лесовоза

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Как сообщила пресс-служба УЗСТ, уральский завод выпустил новую модель пятнадцати метрового сортиментовоза с КМУ АНТ 10ЛМ (вылет стрелы 7,4 м с грузоподъемностью 1350 кг) на шасси КАМАЗ 43118-3027-50, способный перевозить сортимент длиной до 15 м.

Новый лесовозный автопоезд состоит из сцепки 300-сильного шасси КАМАЗ 43118-3027-50 с сортиментной надстройкой и КМУ АНТ 10ЛМ и прицепа ПС2-001 с площадкой длиной 6200 мм и грузоподъемностью 11,5 тонн.

© uzst.ru

При установке на прицеп поворотной оси можно увеличить грузоподъемность до 15 тонн.

© uzst.ru

Также в линейке сортиментовозов выпускаемых заводом сортиментовозов с КМУ появилась еще одна новинка, а именно сортиментовоз Урал 4320-1912-60 с КМУ АНТ 10ЛМ, способного перевозить сортимент длиной от 3 до 6,2 метров, объемом до 16,6 м3.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UYaeUknkqOU

В настоящий момент «Уральский завод спецтехники» освоил выпуск четырех моделей сортиментовозных автопоездов на шасси КАМАЗ и Урал с КМУ КМУ АНТ 10ЛМи КМУ VM10L74.