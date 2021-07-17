УЗСТ в мае 2021 года представил новые модели спецтехники на шасси Урал-NEXT

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Как сообщила пресс-служба УЗСТ, уральский завод в первой половине 2021 года выпустил новые модели спецтехники на шасси Урал и КАМАЗ.

В мае 2021 года завод изготовил четыре новых модели автомобилей с КМУ на шасси Урал и Урал-NEXT.

© uzst.ru

© uzst.ru

Линейку седельных тягачей, выпускаемых заводом, пополнила новая модель Урал-NEXT 4320-6982-74Е5Г38 с КМУ АНТ-20-5ТЛ грузоподъемностью 7,5 тонн и вылетом стрелы 20,3 м, на шасси автомобиля Урал-NEXT с двухрядной кабиной и дизельным двигателем ЯМЗ 53613-10 мощностью 312 л.с.

© uzst.ru

© uzst.ru

Еще одной новой моделью на шасси Урал-NEXT, представленной заводом в мае 2021 года, стал бортовой автомобиль Урал-NEXT 73945-6921-01М36 с КМУ АНТ 20-5ТЛ грузоподъемностью 7,5 тонн и максимальной высотой подъема 23 м, с платформой длиной 6,1 м, который выполнен на шасси автомобиля с дизельным двигателем ЯМЗ 53676 мощностью 328 л.с.

© uzst.ru

© uzst.ru

Также в мае заводом была представлена еще одна модель бортового автомобиля Урал-NEXT 4320-6926-74Е5И06 с КМУ Kanglim KS2056SM грузоподъемностью 7,1 тонн и максимальной высотой подъема 26,3 метра, Новая модель изготовлена на шасси автомобиля Урал-NEXT с двигателем ЯМЗ 53613-10 мощностью 312 л.с.

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Новой моделью бортового автомобиля на шасси Урал, стала модель Урал 4320-4972-80Е5 с КМУ Hangil HGC 756 грузоподъемностью 7,5 тонн на вылете стрелы 2 метра.

Грузоподъемность на максимальном вылете 18,9 метра, составляет 410 кг.

Модель выполнена на шасси автомобиля Урал с дизельным двигателем ЯМЗ 53623-10 мощностью 275 л.с.