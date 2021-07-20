Череповецкий металлургический комбинат запустил в работу новый 3D принтер

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ПАО «Северсталь» запустило в работу новый 3D принтер на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК). На агрегате будут производить детали из металлического порошка.

Оборудование предназначено для выпуска облегченных топологически-оптимизированных деталей для агрегатов ЧерМК: форсунок, плунжеров и сопел. С помощью нового принтера череповецкие металлурги смогут регулировать свойства будущего изделия. Выбирать технологии печати, материал или сплав, а также конструкцию детали. Ее будут задавать в специализированном программном обеспечении. Также, благодаря 3D принтеру проектировать можно будет не только внешние очертания предмета, но и внутреннее наполнение для изменения его веса.

«Это не первый принтер, который работает в дирекции по ремонтам. В нашем машиностроительном центре «ССМ-Тяжмаш» установлено подобное оборудование, которое производит детали из пластика. При этом, нам была интересна технология создания металлических изделий на 3D оборудовании. Она уже показала отличное качество готовой продукции и завоевала почетное место среди других технологических процессов в металлургической промышленности. Сейчас изделия на новом принтере будут выращиваться из порошков, которые поставляет нам сторонняя организация. В планах у «Северстали» перейти на использование материалов собственного производства, — отметил директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Сергей Добродей.

Поставщиком нового 3D оборудования выступила компания «Лазерные системы». Сотрудники дирекции по ремонтам «Северстали» уже прошли обучение и выпустили тестовые детали. Эксперимент прошел удачно — себестоимость новых деталей снизилась, а по сроку эксплуатации отслужили как традиционные. Выход оборудования на проектные мощности намечен на вторую половину 2021 года.