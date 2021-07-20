Компания «Биосмарт» внедрила систему контроля доступа по отпечатку пальца для «Эрмитаж-Урал»

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Биометрическая система компании Биосмарт (резидента Сколково и регионального оператора Сколково — технопарка «Университетский») установлена в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал». Для защиты объектов культурного наследия в музее внедрили инновационную систему контроля доступа по отпечатку пальца — более надежную и эффективную, чем классические СКУД на RFID-картах. О том, как работает биометрическая система в музее —новое видео компании.

Напомним, летом 2021 года в столице Урала открылся культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» — первый в России музей-спутник Государственного Эрмитажа с коллекцией уникальных произведений искусства.

BIOSMART — российский разработчик и производитель биометрических систем для идентификации человека по отпечатку пальцев, венам ладони и лицу.

Компания BIOSMART была создана в 2006 году. Сегодня это ведущий российский разработчик биометрии в России и один из мировых лидеров в своем сегменте.

BIOSMART разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные устройства и программные продукты для идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу.

Биометрические технологии BIOSMART используются в СКУД и системах учета рабочего времени. Они помогают защитить ресурсы бизнеса от несанкционированного доступа, а также эффективно организовать рабочий процесс и добиться максимальной отдачи от персонала.

Решения BIOSMART для аутентификации применимы в компаниях любого размера — от небольшого офиса до федеральной филиальной сети — и с успехом работают во всех сферах экономики: на предприятиях разных отраслей промышленности, в строительных компаниях и организациях финансового сектора, в IT, в медицинских учреждениях, а также в компаниях госсектора.

В референс-листе BIOSMART — более 5000 внедрений в 20 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в Екатеринбурге.

Производство занимает площадь в 10.000 м² и организовано по образцу крупнейших европейских и японских поставщиков электроники. В активе компании — собственные цеха, аккредитованная испытательная лаборатория и «чистое помещение» для сборки оптических компонентов. Электронные модули устройств BIOSMART проходят тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Европейское представительство BIOSMART открыто в Праге.

Всего штате компании — около 50 человек, из них больше половины — R&D-группа.