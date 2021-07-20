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Авиация

«Вертолеты России» на МАКС-2021 впервые представили новую модификацию Ка-226Т

 © rhc.aero

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 впервые представил образец новейшей модификации легкого вертолета Ка-226Т, произведенной на Улан-Удэнском авиационном заводе.

На авиасалоне представлен опытный образец вертолета, который уже осенью начнет серию испытательных полетов. Одной из ключевых особенностей обновленного вертолета Ка-226Т является идеальная приспособленность для выполнения полетов в высокогорье, проект модернизации получил рабочее название «Альпинист». Машина имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость на самых экстремальных высотах в условиях разряженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадок на площадки, расположенные на больших высотах. Также вертолет Ка-226Т высокоэффективен при полетах над водной поверхностью. Он может осуществлять взлет и посадку на палубу даже небольших морских судов.

Машину отличает низкий уровень вибрации, легкость и простота управления, возможность взлета и посадки на площадки минимальных размеров (в т.ч. в условиях городской инфраструктуры), высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах.

Модернизированный Ка-226Т значительно отличается от предыдущих моделей семейства Ка-226. Вертолет имеет новую конструкцию планера с существенно улучшенной аэродинамикой. Фюзеляж изготовлен с применением современных облегченных материалов, модернизирована система управления и электрическая система вертолета, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности. При этом увеличен объем топливных баков с обеспечением централизованной заправкой топливом. Также вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования.

По сравнению с предыдущими моделями обновленный Ка-226Т будет иметь улучшенные летно-технические характеристики. В частности, будет увеличена скорость полета, снижен вес пустого вертолета, повышена дальность применения, машина сможет применяться на высотах до 6500 метров. Вертолет опционально может быть оснащен кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха, планируется сертификация для перевозки пассажиров.

Серийное производство вертолета Ка-226Т «Climber» планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.
Источник: https://rhc.aero/media/rh_predstavi...na_maks2021_new_modifikaciyu_ka226t

МАКС-2021, Ка-226Т
  • Kolyda Kolyda
    20.07.2115:27:18

    Интересно, а сельскохозяйственные вертолеты у нас в стране есть? Сельхоз авиация? Помню в советские времена нас с предприятия направляли загружать вертолеты Ми-2 удобрениями для разбрасывания их над лугами перед покосами. А сейчас что-то такое есте? Специальные машины для этого строят?

    #1236236
    • Clausson Clausson
      20.07.2116:38:24

      А сейчас что-то такое есте?

      А сейчас фермеры готовы такое оплачивать?

      #1236238
      • Kolyda Kolyda
        20.07.2117:57:15

        А сейчас фермеры готовы такое оплачивать?

        Ну мы же оплачиваем их продукцию, да еще и с розничной наценкой.

        #1236247
    • Izon Izon
      20.07.2116:55:21

      Развитием Ми-2 является Ми-8, кажется, так что, в принципе, есть.

      Просто удобрения можно и без вертолетов вносить, кажется, уж не знаю, как без них обходятся…

      #1236240
  • Izon Izon
    20.07.2116:49:37

    Интересно было бы посмотреть сравнение со старой модификацией, как по характеристикам, так и по внешнему виду.

    #1236239
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.07.2117:42:01

    на самых экстремальных высотах в условиях разряженного воздуха,

    Разреженного воздуха, разреженного. Разряженным может быть пистолет. Или конденсатор. И тп. А не воздух.

    #1236244
  • АНС АНС АНС АНС
    20.07.2117:43:45

    Ка-226Т «Climber"

    Двигатели у него импортные?

    #1236245
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      20.07.2118:19:51

      В сентябре 2019 года санкт-петербургское предприятие «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Госкорпорацию Ростех, начало разработку нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650 В для вертолета.

      Эта силовая установка имеет взлетную мощностью 650 л. с., а также на различных режимах выдает от 400 до 750 л. с. Для серийного выпуска ВК-650 В будут использоваться детали только российского производства. Новый двигатель должен превзойти по своим характеристикам все имеющиеся аналоги.

      #1236249
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