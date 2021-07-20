«Вертолеты России» на МАКС-2021 впервые представили новую модификацию Ка-226Т

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 впервые представил образец новейшей модификации легкого вертолета Ка-226Т, произведенной на Улан-Удэнском авиационном заводе.

На авиасалоне представлен опытный образец вертолета, который уже осенью начнет серию испытательных полетов. Одной из ключевых особенностей обновленного вертолета Ка-226Т является идеальная приспособленность для выполнения полетов в высокогорье, проект модернизации получил рабочее название «Альпинист». Машина имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость на самых экстремальных высотах в условиях разряженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадок на площадки, расположенные на больших высотах. Также вертолет Ка-226Т высокоэффективен при полетах над водной поверхностью. Он может осуществлять взлет и посадку на палубу даже небольших морских судов.

Машину отличает низкий уровень вибрации, легкость и простота управления, возможность взлета и посадки на площадки минимальных размеров (в т.ч. в условиях городской инфраструктуры), высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах.

Модернизированный Ка-226Т значительно отличается от предыдущих моделей семейства Ка-226. Вертолет имеет новую конструкцию планера с существенно улучшенной аэродинамикой. Фюзеляж изготовлен с применением современных облегченных материалов, модернизирована система управления и электрическая система вертолета, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности. При этом увеличен объем топливных баков с обеспечением централизованной заправкой топливом. Также вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования.

По сравнению с предыдущими моделями обновленный Ка-226Т будет иметь улучшенные летно-технические характеристики. В частности, будет увеличена скорость полета, снижен вес пустого вертолета, повышена дальность применения, машина сможет применяться на высотах до 6500 метров. Вертолет опционально может быть оснащен кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха, планируется сертификация для перевозки пассажиров.

Серийное производство вертолета Ка-226Т «Climber» планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.