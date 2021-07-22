На АВТОТОР освоено производство рефрижераторов с повышенной изотермичностью

© Фото из открытых источников

На калининградском автомобилестроительном заводе АВТОТОР освоен выпуск рефрижераторов с повышенной изотермичностью с боковой дверью на базе шасси коммерческого автомобиля Hyundai Mighty EX8, который производится на предприятии по полному циклу со сваркой и окраской кабин.

Особенностью данных автомобилей является наличие установленных на заводе АВТОТОР гидравлических бортов «Bar Cargolift» грузоподъемностью 1000 кг, позволяющих осуществлять подъём-опускание грузов без эстакады и вилочного погрузчика, а также подъем-опускание вилочного погрузчика, когда на нем необходимо въехать внутрь фургона.

Рефрижераторы произведены по специальному заказу агрофабрики «Натурово», являющейся одной из крупнейших торговых производственно-логистических компаний Калининградской области, занимающейся переработкой и сбытом овощей, фруктов и овощеконсервной продукции. 21 июля 2021 года партия из четырех автомобилей была передана заказчику.

Для обеспечения высоких стандартов и требований по перевозке натуральных продуктов на рефрижераторах установлено новейшее холодильное оборудование компании Thermo King V-500 MAX, обеспечивающее повышенную теплопроизводительность и максимальную энергоотдачу, что приводит к значительному снижению углеродного следа и уменьшению воздействия на окружающую среду. Поставщиком комплектующих для изготовления изотермических фургонов является фургонов является компания «ЦТТМ» (г. Рязань), с которой АВТОТОР сотрудничает уже свыше 10 лет.

Напомним, что производство модели Hyundai Mighty по полному циклу (сварка и окраска кабин и сборка) началось на заводе АВТОТОР в декабре 2020 г. Для выпуска автомобиля Hyundai Mighty на предприятии введена в эксплуатацию новая сварочная линия кабин, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций.

Для адаптации коммерческих автомобилей Hyundai к эксплуатации в России кабины грузовиков при окраске на заводе АВТОТОР покрываются дополнительным антикоррозийным слоем. Подобные меры значительно повышают антикоррозийную защиту и улучшают эксплуатационные свойства автомобилей Hyundai в российских климатических условиях.

Непосредственно на заводе АВТОТОР коммерческие автомобили оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек — для этого на предприятии создана отдельная конвейерная линия по производству и монтажу надстроек. Это, в частности, изотермические и промтоварные фургоны, борт-тенты, специальные надстройки. Недавно на заводе был освоен выпуск передвижных медицинских комплексов, эвакуаторов повышенной грузоподъемности, трехместного автовоза повышенной дальности и др.