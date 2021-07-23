Компания «Роботология» разработала робототехнический конструктор для детского образования

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Разработка группы компаний «Роботология», резидента Технопарка высоких технологий Свердловской области, «Нейрокибернетические конструкторы с «Emotion AI», направлена на развитие навыков конструирования роботов.

В основе разработки робототехнический конструктор, созданный для развития навыков конструирования роботов у детей, при поддержке технических специалистов из космической отрасли. Компанией разработаны как наборы для развития различных конструкторских навыков для домашнего или школьного использования, так и наборы для создания обучающих робототехнических пространств и целых лабораторий.

Основатель проекта — Сергей Новик — изобретатель, инженер-конструктор силовой техники, курировал робототехнические соревнования «Евробот» в уральском регионе и уральские команды боевых роботов «Бронебот». Принимал участие в разработке наземной аппаратуры кораблей «Союз», преобразователя напряжения электровоза 2ЭС6 (ПСН).

Сергей Новик прокомментировал проект: «Наш нейрокибернетический конструктор и лаборатории с «Emotion AI» обеспечивают возможность юным инженерам «руками» ознакомиться с передовыми технологиями коллаборативной робототехники и искусственного интеллекта, которые сейчас бурно развиваются на мировом рынке и будут востребованы даже через 5-10 лет.»

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Одной из самых актуальных и обсуждаемых тем является выработка идей, ключевых направлений и проектов, которые могут обеспечить в будущем конкурентоспособность в отраслях, основанных на цифровизации, больших данных, искусственном интеллекте и т. д. Для такого технологического прорыва нужна новая модель образования подрастающего поколения.

Сергей Новик уверен: «Сегодня очень важно формировать интерес учащихся к российскому производству и передовым технологиям. Проект «Роботология» способствует развитию этих устремлений у детей, начиная с дошкольного возраста. В основе образовательного конструктора лежат два принципа — это инженерный подход и изучение передовой элементной базы современных роботов. Инженер должен знать базу, на которой он будет работать в будущем, знать из чего состоят механизмы и как они функционируют. Обладая передовыми знаниями, сегодняшний школьник уже через несколько лет сможет создавать новые и модернизировать существующие технологии. Главная идея проекта обучения - от простой электроники к передовым технологиям коллаборативной робототехники и искусственного интеллекта «Emotion AI», которые будут востребованы через 5-10 лет».

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Основатель проекта Роботологии пояснил, что в конструкторах, разработанных в компании, реализованы идеи и подходы, которых нет в других аналогичных конструкторах. Одна из них — коллаборативный контроллер, который позволяет собирать «Коботов» (коллаборативных) роботов, чувствующих внешний мир и способных безопасно работать с человеком. Сегодня новый тренд это коллаборативная робототехника, которая очень быстро заменяет обычную и растет на 45% в год.

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Как отметили разработчики, в рамках соответствия новым ФГОС в настоящее время в каждой школе внедряется робототехника.

Освоение основ конструкторской и проектно-исследовательской деятельности с помощью робототехнических конструкторов стало нормой. Разные образовательные учреждения обладают разным опытом внедрения робототехники в образовательный процесс. Проект «Роботология» предлагает разработанный в компании учебно-методический комплекс по изучению робототехники. Данный комплекс подходит для учащихся любого уровня знаний. Есть комплектации классов для начальной школы, для средней школы и для старшей школы. Сейчас прорабатывается вариант для учебных «Коботов» для вузов и профессионального сообщества.

Помимо этого, компания понимает важность обучения и развития методической поддержки педагогов по работе с передовыми конструкторами по робототехнике.

Срез знаний по робототехнике — это всегда соревнования разных уровней: региональные, национальные и международные турниры роботов. Роботология осуществляет информационную и методическую поддержку для проведения таких соревнований. Проект «Роботология» является техническим партнером турнира по робототехнике в рамках «Семихатовских чтений» в Уральском Федеральном округе, соревнования проходят на разработанном компанией конструкторе. Молодежный космический форум «Семихатовские чтения» ежегодно проводится в Екатеринбурге в канун Дня космонавтики и посвящается памяти выдающегося конструктора и ученого Н.А. Семихатова. Каждый год победители турнира и конкурсов получают возможность выиграть поездку на космодром «Байконур» и стать участником запуска ракеты (в качестве зрителя). В рамках форума проходит конкурс исследовательских работ и турнир по робототехнике и 3D-моделированию.

Команды с конструктором «Роботология» неоднократно принимали участие в российском этапе международных соревнований «Евробот». Команды также участвовали в открытой категории ВРО, в категории мобильная робототехника в соревнованиях JuniorSkills по методике WorldSkills. Также школьники с проектом «Умный пешеходный переход» заняли 1 место в AtomSkils 2019 (Снежинск).

Кстати, в связи с этим стоит упомянуть, проект Лизы Новик «Лизалап», созданный на основе разработки «Роботология», на IEYI — 2019 в Джакарте был отмечен специальным сертификатом Тайваня. Тогда на старте форума молодых изобретателей было представлено более 140 проектов.

«Лизалап» — коллаборативный восстановительный комплекс для людей с нарушениями мелкой моторики. Комплекс представляет собой прибор, оснащенный системой для комплексной проработки руки человека с элементами массажа, и компоненты, улучшающие кровообращение в момент реабилитации.

Лиза вошла в число 10 победителей российского отборочного тура для защиты своего проекта в финале на IEYI-2019 в Джакарте.

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Как рассказал основатель проекта «Роботологии» Сергей Новик (и отец Лизы), конкуренция была огромная, особенно сильными по количеству и качеству представленных разработок были команды из Японии, Тайваня и Китая. «Лизе было нелегко, но она достойно выступила и презентовала свою разработку не только жюри, но и остальным участникам, сообщил Сергей Новик, и получила специальный приз от Тайваня. Уверен, дочь будет продолжать свои изыскания, ведь инженерная жилка в ней с детства благодаря конструкторам «Роботологии».

http://robotologia.ru

http://new.groteck.ru/images/catalog/110614/243898f6ee47d9fe6a991c68d8adb6f2.pdf