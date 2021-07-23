ЛУКОЙЛ начал выпуск новейших полимерно-битумных вяжущих на Нижегородском НПЗ

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22 июля дан старт работе блока производства полимерно-битумных вяжущих на территории Нижегородского НПЗ. Его мощность в производственный сезон превышает 150 тыс. тонн, что позволит расширить ассортимент битумных материалов компании за счет современных модифицированных продуктов и выпускать инновационные полимерно-битумные вяжущие.

Использование этих продуктов, как и уникальной технологии производства резиноасфальтобетонов с применением резиновой крошки из переработанных автомобильных шин, способствует значительному повышению долговечности дорожного покрытия.

Появление нового производства — очередной этап развития битумного кластера на Нижегородском НПЗ, в рамках которого за последние несколько лет открыты центр отгрузок битумных материалов и Научно-исследовательский центр.

Запуск блока станет еще одним вкладом ЛУКОЙЛа в повышение качества автодорог в России и реализацию федеральных целевых программ по развитию дорожно-строительной отрасли.

Реализованный проект на Нижегородском НПЗ обеспечит на постоянной основе дорожно-строительную отрасль России необходимыми объемами инновационных высококачественных полимерно-модифицированных битумов, что будет способствовать выполнению целевых задач дорожно-строительной отрасли с учетом климатических условий и интенсивности транспортной нагрузки.

«Мы рассчитываем, что запуск новой установки по производству битумов, как и работа нашего Научно-исследовательского центра по моделированию транспортных нагрузок и климатических условий для разработки эффективных и устойчивых составов асфальтобетонов, будет способствовать развитию отечественной дорожной инфраструктуры и отрасли в целом», — заявил Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Справка

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») входит в пятерку крупнейших НПЗ России, обеспечивая высококачественным топливом Центральный и Северо-Западный регионы страны. Доля выпуска бензинов — около 10% от общего производства в РФ. ЛУКОЙЛ завершил основную программу модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2016 году, инвестировав более 10 млрд долларов. Компания первой в России полностью перешла на выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих стандарту Евро-5, выполнив требования Программы модернизации российских НПЗ в рамках четырехсторонних соглашений между органами власти и нефтяными компаниями страны. После этого продолжается реализация точечных инвестиционных проектов, а также проектов нефтехимии.

© lukoil.ru

© lukoil.ru

© lukoil.ru

© lukoil.ru