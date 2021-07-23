Лукойл начал строительство завода полипропилена в Нижегородской области

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22 июнявг. Кстово (Нижегородская область) состоялась в торжественная церемония закладки первого камня, с которого начнется строительство Комплекса производства полипропилена на территории Нижегородского НПЗ.

Комплекс станет крупнейшим полимерным производством в России, интегрированным в нефтеперерабатывающий завод: сырьем для производства полипропилена на нижегородской площадке ЛУКОЙЛа послужит пропилен двух модернизируемых установок каталитического крекинга мощностью 4 млн тонн в год.

После ввода комплекса в эксплуатацию предприятие сможет производить около 500 тысяч тонн продукции современных марок полипропилена для переработчиков в промышленном центре России.

Каждый вложенный в нефтехимию рубль дает мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики не менее 4 рублей. Запуск новых мощностей по производству полипропилена станет важным вкладом в российскую промышленность, внесет ощутимый вклад в импортозамещение гомополимерных марок полипропилена и будет способствовать удовлетворению спроса как в России, так и за рубежом. Кроме того, появление комплекса в европейской части страны будет активно стимулировать производителей готовых пластиковых изделий, традиционно сконцентрированных в этом регионе.

Этот проект позволит создать крупнейшее в стране производство полипропилена на базе нефтехимического предприятия. Для Нижегородской области это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. В 2021 году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода и 30-летие компании ЛУКОЙЛ.

Справка

ЛУКОЙЛ — один из крупнейших производителей полипропилена в России. Основные производственные мощности располагаются в г. Буденновске (Ставропольский край) на заводе Ставролен, где освоен выпуск современных полимеров.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») входит в пятерку крупнейших НПЗ России, обеспечивая высококачественным топливом Центральный и Северо-Западный регионы страны. Доля выпуска бензинов — около 10% от общего производства в РФ. ЛУКОЙЛ завершил основную программу модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2016 году, инвестировав более 10 млрд долларов.

Компания первой в России полностью перешла на выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих стандарту Евро-5, выполнив требования Программы модернизации российских НПЗ в рамках соглашений между органами власти и нефтяными компаниями страны. После этого продолжается реализация точечных инвестиционных проектов, а также проектов нефтехимии.

© lukoil.ru

© lukoil.ru