Cпуск на воду 11 и 12 катеров специального назначения проекта 21980

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23 июля на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» прошла торжественная церемония спуска на воду 11 и 12 из серии катеров специального назначения проекта 21980, приуроченная к празднованию Дня Военно-Морского флота.

В настоящее время уже 10 единиц успешно несут боевое дежурство в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Катера участвовали в обеспечении безопасности таких мероприятий, как Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи, Чемпионат мира и Кубок Конфедераций по футболу. Несколько лет подряд в День ВМФ головной катер проекта 21980 «Нахимовец» традиционно открывает динамическую часть показа Главного военно-морского парада страны в г. Санкт-Петербурге.

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Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр «Грачонок») — справка

Разработчик проекта — КБ «Вымпел»

Водоизмещение — 138 т

Длина — 31 м

Ширина — 7,4 м

Осадка — 1,85 м

Скорость — 23 уз

Дальность плавания — 200 миль

Автономность — 5 сут.

Экипаж — 6 чел.

Вооружение - 14,5-мм пулемётная установка МТПУ;

— Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;

— ПЗРК «Игла»;

— гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа»;

— навигационная радиолокационная станция МР-231;

— оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;

— средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс «Кальмар»).