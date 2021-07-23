Cпуск на воду 11 и 12 катеров специального назначения проекта 21980
23 июля на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» прошла торжественная церемония спуска на воду 11 и 12 из серии катеров специального назначения проекта 21980, приуроченная к празднованию Дня Военно-Морского флота.
В настоящее время уже 10 единиц успешно несут боевое дежурство в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Катера участвовали в обеспечении безопасности таких мероприятий, как Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи, Чемпионат мира и Кубок Конфедераций по футболу. Несколько лет подряд в День ВМФ головной катер проекта 21980 «Нахимовец» традиционно открывает динамическую часть показа Главного военно-морского парада страны в г. Санкт-Петербурге.
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Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр «Грачонок») — справка
Разработчик проекта — КБ «Вымпел»
Водоизмещение — 138 т
Длина — 31 м
Ширина — 7,4 м
Осадка — 1,85 м
Скорость — 23 уз
Дальность плавания — 200 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 6 чел.
Вооружение - 14,5-мм пулемётная установка МТПУ;
— Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;
— ПЗРК «Игла»;
— гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа»;
— навигационная радиолокационная станция МР-231;
— оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;
— средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс «Кальмар»).
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