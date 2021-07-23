Российские студенты стали победителями Международного турнира физиков
Команда из Московского физико-технического института (МФТИ) стала победителем XIII Международного турнира физиков (IPT). В финале они встретились со сборными из Украины и Бразилии.
В Международном турнире физиков участвуют студенты и магистранты. Соревнование включает в себя решение задач из различных разделов физики. Главная особенность турнира в том, что задачи известны почти за год до самого турнира, а их решение заключается в полноценном физическом исследовании: начиная с получения экспериментальных данных и заканчивая построением физической модели процесса.Обычно задачи турнира настолько сложные, что максимальное число баллов присуждается тому, кто наиболее близко приблизился к их решению.
Сборную представляли Иван Полоник (капитан), Артём Сухов, Иван Колесников, Максим Клейменов, Герман Карнуп и Дмитрий Спинов. Руководители команды — Алексей Черкасов и Елена Зворыгина.
Команда Физтеха стала победителем турнира второй год подряд
https://minobrn...LEMENT_ID=36370
https://360tv-r...rodnom-turnire/
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23.07.2118:33:09