Сборная России завоевала 6 медалей на Международной математической олимпиаде IMO 2021
Санкт-Петербург принимал 62 международную математическую олимпиаду.
Сборная команда страны, все участники которой многократно приезжали в «Сириус», завоевала шесть медалей на Международной олимпиаде по математике IMO 2021: пять золотых и одну серебряную. В неофициальном командном зачете Россия заняла второе место после Китая, опередив сборные Кореи и США и повторив результат 2020 года.
Золотые медали завоевали Иван Бахарев из ФМЛ 239 (30 баллов), выпускник СУНЦ МГУ Айдар Ибрагимов (33), Матвей Исупов из ижевского Лицея № 41 (30), выпускник московской школы 1589 Данил Сибгатуллин (29) и Максим Туревский из ФМЛ 239 (39). Серебро завоевал выпускник московского лицея «Вторая школа» Андрей Шевцов (22).
Максим Туревский, кроме того, в этот раз вышел на второе место в личном зачете, уступив участнику из Китая Ичуаню Вану (Yichuan Wang), который набрал максимальное возможное количество баллов: 42.
Международная математическая олимпиада проводится ежегодно среди школьников старших классов с 1959 года, включает два тура по три задачи. Задания охватывают разные области, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. В 2020 году российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла второе место в неофициальном командном зачете после Китая. Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили, присуждаются премии от 400 тыс. до 1 млн рублей. Обладатели медалей имеют право поступления в профильный российский вуз без экзаменов.
https://sochisi...us.ru/news/4660
https://tass.ru...w=1627058503000
https://nplus1....021/07/23/imo21
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