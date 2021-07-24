Северсталь впервые поставила трубы большого диаметра в Бразилию

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ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, впервые поставила трубы большого диаметра (ТБД) в Бразилию. Также впервые трубы большого диаметра будут использоваться для СПГ проекта, реализуемого за рубежом. Трубы будут применятся для строительства Barcarena LNG.

ТБД диаметром 508 мм с толщиной стенки 12,7 мм и длиной 11,5 — 11,8 м были изготовлены по стандарту API 5L PSL2 из стали категории прочности X65M на Ижорском трубном заводе (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь» ПАО «Северсталь»), расположенном на производственной площадке в Колпинском районе Санкт-Петербурга. К данному заказу были применены дополнительные требования для офшорных трубопроводов, которые были успешно выполнены ИТЗ.

Для выпуска труб «Северсталь» использует собственный металлопрокат, который производит стан 5000 листопрокатного цеха компании, расположенный на одной промышленной площадке с ИТЗ в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Наличие собственной сырьевой базы, сталеплавильного и прокатного производств позволяет «Северстали» контролировать качество продукции на каждом переделе и обеспечивает гибкость взаимодействия с потребителями.

В Бразилию ТБД доставлялись через порт Санкт-Петербурга в порт Вила-ду-Конде (Vila do Conde).

«Ижорский трубный завод уже имеет опыт поставки труб большого диаметра в Южную Америку. Вертикально интегрированная структура компании „Северсталь“ позволяет оперативно выполнять заказы клиентов, а выгодное географическое положение Ижорского трубного завода вблизи порта Санкт-Петербург предоставляет возможность доставлять трубы по всеми миру. Эти конкурентные преимущества закладывают основу для выстраивания долгосрочных отношений с зарубежными клиентами», — отметил заместитель директора по продажам энергетическим компаниям на экспортные рынки «Северстали» Максим Стариков.

Справочно:

Barcarena LNG — предусматривает строительство плавучей регазификационной установки мощностью 15 млн куб. м в сутки на реке Пара, вблизи порта Вила-ду-Конде. Природный газ с терминала будет транспортироваться клиентам в промышленной зоне Баркарена и для нужд тепловой электростанции Celba мощностью 605 МВт для производства электроэнергии. Ожидается, что проект будет реализован и введен в эксплуатацию в 2022 году.