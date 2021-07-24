Состоялся первый полет Як-40ЛЛ со сверхпроводниковым электродвигателем

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Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащенный электродвигателем, совершил на авиасалоне МАКС-2021 первый полет в рамках испытаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку», — рассказали в пресс-службе.

Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя самолета. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20%.

В ФПИ также сообщили, что испытания данной силовой установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.

В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40.

Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя. Она состоит из блока аккумуляторных батарей, электрического двигателя мощностью 500 кВт (680 лошадиных сил) и энергоузла для его питания — турбовинтового двигателя и подключенного к нему электрогенератора. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20% за счет использования высокотемпературных сверхпроводниковых технологий и криогенного охлаждения. Испытания гибридной установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске. Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в «носу» летающей лаборатории установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований.