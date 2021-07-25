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В 2021 году День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге запомнится не только Главным военно-морским парадом. На Адмиралтейских верфях состоялся спуск на воду траулера «Механик Сизов». Поскольку оба события, и парад, и спуск на воду проходили в акватории Невы, у участников спуска была отличная возможность наблюдать за прохождением боевых кораблей.

Тем не менее, главным действом для корабелов стал именно спуск на воду. «Механик Сизов» является третьим в серии больших морозильных траулеров проекта СТ-192. Серия из десяти единиц была законтрактована «Русской рыбопромышленной компанией» (РРПК) на Адмиралтейских верфях в 2017 году в рамках государственного механизма инвестиционных квот.

Серия закладывается парами, по два судна в год. Два первых траулера, «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак», заложенные в 2019 году, были спущены на воду в марте и июне 2020 года. В настоящее время суда достраиваются на воде. На головном судне уже идут швартовные испытания, передача заказчику ожидается в текущем году.

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Траулер «Механик Сизов» (заводской строительный номер 02482) был заложен 30 июня 2020 года. Суда серии СТ-192 называются именами людей, посвятивших свою жизнь рыбной отрасли. Новое судно не стало исключением. Траулер назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова.

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Торжественная церемония спуска на воду прошла с участием председателя совета директоров ООО «РРПК» Глеба Франка, генерального директора РРПК Виктора Литвиненко, заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, генерального директора Адмиралтейских верфей Александра Бузакова. Был и еще один высокий гость, который присоединился к церемонии позже. Судно спускается в большей готовности, по сравнению с первыми двумя, которые уже находятся у стенки завода.

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Крестной матерью нового траулера стала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Ей выпала честь разбить о борт судна традиционную бутылку шампанского.

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