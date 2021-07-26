Мегастройки XXI века. 8 строящихся предприятий-гигантов в России

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В России ежегодно запускают около 200 заводов и других промпредприятий,среди них попадаются и те, масштабы и амбиции которых могут поразить. Журнал «Секрет фирмы» рассказывает, какие грандиозные промышленные объекты на сотни миллиардов рублей — в том числе от иностранных компаний — строят сейчас в стране.

Газохимический комплекс в Усть-Луге (Ленинградская область)

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Проект также известен как Балтийский газохимический кластер. Это будет один из крупнейших в мире комплексов по переработке углеводородов. Включает в себя три объекта: завод СПГ (по производству сжиженного природного газа), ГХК (газохимический комплекс) и ГПЗ (газоперерабатывающий завод).

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер анонсировал проект как «имеющий общегосударственное значение для экономики». Запуск предприятия поможет нарастить объёмы российского экспорта СПГ и увеличить производство этана, необходимого промышленности.

Ежегодная выручка от продажи продуктов оценивается в 4 млрд долл (более 298 млрд рублей).

Стоимость проекта — 11,5 млрд долл.

Амурский ГПЗ

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Завод будет выделять гелий, этан и другие углеводороды из природного газа, поставляемого в Китай по газопроводу «Сила Сибири». При этом он должен стать одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа (мощностью 42 млрд кубометров в год). Также это будет один из главных мировых производителей гелия (до 60 млн кубометров ежегодно).

По мнению аналитиков NY Times, его запуск может поставить мир в зависимость от российского гелия.

Бюджет проекта — 19 млрд евро

Амурский ГХК

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Предприятие должно стать одним из крупнейших в мире по производству базовых полимеров: полиэтилена и полипропилена, необходимых в промышленности, машиностроении, медицине и даже в производстве детских товаров.

Он имеет стратегическое значение для газовой отрасли страны и для экономического состояния Амурской области.

Завод планируют оснастить самым современным оборудованием, Например, в составе основного оборудования появится крупнейшая в мире установка пиролиза (это первый этап переработки поступающего сырья). При этом объект должен будет обеспечить тысячи рабочих мест.

Бюджет проекта — 11 млрд долл

«Арктик СПГ 2» в ЯНАО

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Проект должен помочь России к 2035 году увеличить долю на рынке сжиженного газа до 20% и войти в топ-3 экспортёров СПГ. Помимо «Арктик СПГ 2», НОВАТЭК построил «Ямал СПГ» рядом с посёлком Сабетта: там сейчас завершают пусконаладочные работы на четвёртой (последней) линии.

Проект оценивают в 20 млрд долл.

Баимский ГОК на Чукотке

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Горно-обогатительный комбинат мощностью в 70 млн т руды в год поможет освоить золото-медно-молибденовое месторождение Песчанка в Чукотском АО. Его объёмы оценивают в 1,3 млрд метрических тонн — Баимская рудная зона считается крупнейшей в мире по запасам меди и золота.

Месторождение планируют осваивать открытым методом, а добытую руду по конвейеру отправлять на обогатительную фабрику в 2 км от места разработки. Работа комбината может увеличить объём валового регионального продукта (ВРП) на 45 млрд рублей в год, то есть больше чем на 50% (в 2018 году ВРП Чукотского АО составлял 78,1 млрд рублей).

Предполагаемый бюджет проекта составляет 8 млрд долл.

Работы планируют завершить к 2026 году, а к 2028-му комбинат должен выйти на полную проектную мощность.

Курская АЭС­ — 2

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Проект должен заменить выбывающие из эксплуатации энергоблоки уже существующей Курской атомной электростанции (АЭС). Предполагается, что новые энергоблоки будут самыми мощными в России: каждый по 1255 МВт. По сравнению с энергоблоками предыдущих поколений они будут дешевле, долговечнее и отличаться высокой автоматизацией (персонала нужно будет на 30% меньше).

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Стоимость проекта аналитики оценивают в 350 млрд рублей.

Удоканский горно-металлургический комбинат (ГМК) в Забайкалье

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Комбинат строят для освоения Удоканского медного месторождения — крупнейшего в стране и третьего в мире по запасам меди. Мощность производства составит 12 млн т руды в год с возможностью дальнейшего расширения до 48 млн.

Инвестиции: 76 млрд рублей.

Судостроительный комплекс «Звезда»

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Комплекс «Звезда» после полного введения в эксплуатацию будет самой большой в России верфью, на которой идёт производство крупнотоннажных судов, а также морской техники, которую ранее в стране было невозможно выпускать из-за отсутствия необходимых сооружений. В портфеле заказов «Звезды» сегодня — свыше 40 судов.

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Приблизительная стоимость проекта: 300 млрд рублей

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