СТМ поставил казахстанской SilkwayTransit четыре маневровых тепловоза ТЭМ14

© sinaratm.ru

Холдинг «Синара — Транспортные Машины» в лице Торгового дома СТМ и крупнейший грузовой оператор в Казахстане SilkwayTransit заключили договор на поставку 4 маневровых тепловозов ТЭМ14. Передача локомотивов состоялась в июне 2021 года.

Тепловозы будут использоваться для маневровой работы на погранпереходе Достык/Алашанькоу, он является основным пограничным переходом, по которому проходит маршрут железнодорожного контейнерного транзитного коридора Восток-Запад и через который транспортируется основной объем транзитных грузов по инициативе «Один пояс — один путь» (OBOR). По словам генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина, развитие экспортного потенциала является одной из главных стратегических целей Холдинга. «На сегодняшний день продукция СТМ успешно эксплуатируется в более чем 30 странах, и в наши планы входит значительное повышение этого показателя.

Казахстан является обладателем одной из самых протяженных железных дорог среди всех стран СНГ, поэтому, разумеется, этот рынок представляет для нас огромный интерес, и мы уверены в увеличении поставок нашей техники различным казахстанским компаниям и в будущем», — считает Антон Зубихин. В 2020 году СТМ поставили 8 маневровых локомотивов в Казахстан предприятиям металлургической промышленности. В целом, начиная с 2007 года, СТМ поставили в Казахстан 46 тепловозов серий ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ14, ТГМ4Б, ТГМ6Д, свыше 80 единиц путевой техники и 246 хоппер-дозаторов. Инициатива OBOR была запущена в 2013 году. На сегодняшний день в рамках этой инициативы КНР заключены договоры на оказание транзитных услуг со 140 странами и 31 международной организацией.