ПК Транспортные системы поставила все 40 трамваев «Львенок» в Москву

© riamo.ru

Ведущий российский разработчик и производитель городского электрического транспорта — «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) — передал ГУП «Московский метрополитен» последние единицы стопроцентно низкопольных односекционных трамваев 71-911ЕМ «Львенок». Таким образом, компания полностью выполнила часть контракта, поставив в Москву 40 односекционных машин за 4,5 месяца.

«Темп обновления подвижного состава городского общественного транспорта в Москве очень высокий, и это не может не радовать, т.к. качество оказания транспортных услуг растет, — комментирует президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — „Львята“ смогли гармонично вписаться в городской пейзаж и, я уверен, что вскоре наравне с „Витязем-Москва“ станут визитной карточкой столицы».

С мая этого года «Львята» вышли на маршруты Краснопресненской трамвайной сети в дополнение к уже знакомым москвичам «Витязям». Обладая всеми преимуществами более вместительных собратьев, они отличаются лишь пассажировместимостью — 155 человек и 40 сидячих мест. Таким образом, трамвай предназначен для менее загруженных маршрутов или работы вне часов пик. Сегодня трамваи данной модели ходят на севере и северо-западе столицы и уже успели получить высокие оценки пассажиров.

«Львята» стали первыми за последние восемь лет поступившими в Москву односекционными трамваями. Дизайн экстерьера разработан специально для столицы России — для формирования единого облика московских трамваев. Экстерьер «Львенка» очень напоминает «Витязь-Москву» — в нем также присутствует контурная подсветка вагона, как и в трехсекционных трамваях, поставленных в 2021 году. На маске установлены светодиодные световые элементы в виде единой целиковой конструкции передних фар (блок-фары).

Цельностеклянные двери подсвечиваются зеленым при открытии и красным при закрытии. Установленные в дверях специальные фотодатчики определяют наличие пассажиров в проеме, повышают энергоэффективность вагона и исключают многократное открытие-закрытие дверей.

Салон «Львенка» эргономичен и просторен. В нем предусмотрено 40 комфортных сидений консольного типа, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, самые современные медиакомплексы с возможностью трансляции изображений высокой четкости. Для удобства маломобильных граждан интегрирована откидная аппарель для колясок и кнопка вызова водителя снаружи. Для слабовидящих пассажиров интегрирована система «говорящий город». Комфортной и приятной поездку в любое время года делают современные тихие и мощные системы климат-контроля.

Интерьер трамвая сделан с использованием алюминиевых сплавов — это повышает износостойкость и снижает пожарную нагрузку салона. В трамвае «Львенок» предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, системы активной и пассивной помощи водителю.

Все 40 новых односекционных трамваев от «ПК Транспортные системы» уже поставили в Краснопресненское депо. Вчера прибыл последний заказанный вагон. Это трамваи нового поколения. Они адаптированы для маломобильных пассажиров и в целом очень хороши: у них есть система климат-контроля, разъёмы USB и TYPE-C для зарядки гаджетов и мультимедийные экраны. Мы получили 40 новых вагонов с опережением графика и выводим их на маршруты почти на 3 месяца раньше, чем планировали. Это комфортный и современный транспорт, который меняет устаревшие трамваи на севере и северо-западе Москвы. Новые вагоны полностью низкопольные и удобны для входа и выхода всем пассажирам. Всего в этом году мы планируем получить более 100 трамваев.

Напомним, что в сентябре 2020 года «ПК Транспортные системы» выиграла конкурс на производство и поставку 114 трамваев для Москвы. Речь идет о 74 трехсекционных трамваях «Витязь-Москва» и 40 односекционных моделях «Львенок».

Сегодня в трамвайном парке Москвы насчитывается 399 трамваев «Витязь-Москва». Осенью 2019 года компания полностью выполнила контракт на поставку 300 трамвайных вагонов 71-931М «Витязь-М» за 2 года 6 месяцев и 6 дней, что зафиксировано в Книге рекордов России и Европы как самое большое количество трехсекционных трамваев, поставленных по одному контракту в один город. В декабре 2020 года ПК ТС на месяц раньше установленного срока завершила поставку 90 единиц техники в рамках дополнительного соглашения.

https://riamo.ru/article/505139/40-novyh-odnosektsionnyh-tramvaev-postavili-v-krasnopresnenskoe-depo-stolitsy.xl