Компания «Реиннольц» наладила выпуск теплообменных аппаратов и фильтрационного оборудования

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Компания «Реиннольц» (ReinnolC™), резидент технопарка высоких технологий, занимается разработкой и внедрением автоматизированных комплексных решений на базе потокорегулирующего оборудования.

Выпускаемые продукты: теплообменные аппараты, фильтрационное оборудование, аппараты металлургической теплотехники, аппараты химических процессов, деаэрационное оборудование, оборудование термообессоливания и водоподготовки, а также комплексные инжиниринговые решения.

Оборудование компании применяется в сферах:

• нефте- и газодобычи;

• нефтехимии;

• металлургии;

• энергетики;

• опреснении воды, и др.

Технологии «Реиннольц» (ReinnolC™) повышают эффективность оборудования, увеличивают теплопередачу, надёжность и срок службы. Кроме того, разработки компании существенно снижают стоимость владения аппаратами.

Сегодня у компании 36 партнёров и заказчиков по всему миру, 48 реализованных проектов в 2020 году. 80% операций производится на собственных мощностях, произведено более 200 единиц уникального оборудования.

Предприятием используется уникальный интенсификатор теплообмена — трубка с кольцевой накаткой. Преимущества разработки заключаются в подборе оптимальных параметров покрытия и усиления роста теплоотдачи за счёт профиля трубки. Профиль интенсифицирует теплообмен, а покрытие снижает адгезию загрязнений. Таким образом технология позволяет сократить площадь теплообмена и повысить коэффициент теплопередачи в отдельных случаях до 70%. При замене традиционного теплообменника на аппарат, разработанный по технологии ReinnolC™, оборудование становится компактнее аналогов до 2-х раз.

В 2020 году в «Реиннольц» появилась новая линейка продукции — деаэрационное оборудование. Один из первых аппаратов был сразу уже отправлен на экспорт в Казахстан (см. www.facebook.com/ReinnolCLab).

В 2020 году специалистами «Реиннольц» было сделано очень много: от получения нового товарного знака, участия в крупных акселераторах до роста производственной площади и количества успешно отгруженных аппаратов. Еще одним серьезным достижением стало получение аккредитации ПАО «НК «Роснефть». В результате «Реиннольц» официально включено в реестр поставщиков Роснефти.

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Примеры проектов:

Набережночелнинская ТЭЦ.

В декабре была успешно завершена модернизация ДДН-1000/40 (деаэратор двойного назначения) на Набережночелнинской ТЭЦ.

ДО: Аппарат был установлен в 2008 году. Мощность — 1000 куб.м в час деаэрационной воды для подпитки теплоносителей г. Набережные Челны. Параллельно эта установка позволяла получать 40 куб.м в час обессоленной воды для питания котлов высокого давления на ТЭЦ.

Однако после перехода города на закрытую систему теплоснабжения, объем потребления подпиточной воды упал до 500 куб.м в час. Закономерно снизилась выработка необходимой предприятию обессоленной воды.

ПОСЛЕ: «Реиннольц» предложило изменить конструкцию установки, с целью обеспечить выработку прежнего объем обессоленной воды в размере 40 куб.м. в час при сниженных 500 куб.м в час.

Специалистами компании была проведена большая расчетная и производственная работа. И в результате «Реиннольц» удалось обеспечить необходимые заказчику мощности без перехода на другие технологии обессоливания. Так появился Exerger™ FDE-500/40.

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ООО «Нойман-Эссер Русь»

В «Реиннольц» главный принцип работы — это экспертиза, ресурсосбережение и энергоэффективность. Благодаря этому компании удалось получить возможность работать с лидером мировой промышленности — немецким производителем поршневых компрессоров «Нойман-Эссер».

В октябре 2020 года «Реиннольц» приступил к производству 34 единиц высокоэффективного теплообменного и емкостного оборудования для немецкого комплекса компрессорной установки производства ООО «Нойман-Эссер Русь». Конечным потребителем этого комплекса является АО «ТАНЕКО» — нефтеперерабатывающий комплекс ГК «Татнефть», который принадлежит к лидерам российской нефтяной промышленности. Таким образом можно говорить о высокой оценке аппаратов компании со стороны профессионалов.

По запросу заказчика были рассчитаны аппараты с рекордно высокой компактностью и эффективностью. Специалистам компании удалось снизить металлоемкость на 30%, а за счёт этого снизилась и стоимость оборудования. Эти преимущества позволили «Реиннольц» обойти в конкурсе иностранных конкурентов. Такие показатели были достигнуты благодаря современным разработкам — интесификаторам теплообмена в трубках теплообменника. Встроенное в немецкий комплекс оборудование ReinnolC™ удовлетворило главное требование заказчика — были соблюдены все нормы по занимаемой площади, а технические показатели достигли заданных параметров.