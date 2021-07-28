Компания «Сервосила» начала выпуск новой линейки контроллеров для бесколлекторных двигателей

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Компания СЕРВОСИЛА обновила линейку своих миниатюрных встраиваемых контроллеров бесколлекторных двигателей.

Компания Сервосила изначально разработала данные контроллеры для применения в своих собственных продуктах — руках-манипуляторах и сервоприводах. Технология этих контроллеров прошла несколько итераций разработки и совершенствования и включила в себя значительный опыт, накопленный компанией в процессе эксплуатации своих роботов в различных, зачастую экстремальных, условиях. С тех пор контроллеры СЕРВОСИЛА нашли широкое применение в самых различных отраслях промышленности и науки, — везде, где требуется компьютерное управление бесколлекторными двигателями.

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Контроллеры превращают любой бесколлекторный электродвигатель в сервопривод или в интеллектуальный тяговый электропривод. Основными областями применения данных контроллеров бесколлекторных двигателей являются:

сервомеханизмы, сервоприводы,

тяговые электроприводы,

АСУ ТП, промышленные линии, конвейеры, насосы,

робототехнические устройства,

интеллектуальное торговое оборудование,

автоматизированное складское оборудование,

испытательные стенды с компьютерным управлением,

системы измерения и автоматической диагностики,

тяговые электроприводы различных мобильных шасси,

станки с ЧПУ,

системы компьютерного зрения.

Контроллеры (brushless motor controllers) предназначены для управления бесколлекторными двигателями (PMSM, BLDC) любых производителей в сочетании с различными энкодерами абсолютного положения вала (BISS-C, SSI, SPI, ШИМ, квадратурный) или без них. Для подключения к управляющим компьютерам АСУ, PLC или к бортовым системам управления контроллеры предоставляют интерфейсы управления CANbus/CANopen и USB 2.0.

Для облегчения настройки контроллера под выбранный электродвигатель предусмотрен режим автонастройки, в котором автоматически определяются основные характеристики бесколлекторного электродвигателя и вычисляются оптимальные настройки законов управления. Эта функция значительно упрощает интеграцию контроллера с новыми бесколлекторными двигателями, если даже характеристики двигателя точно не известны по каким-либо причинам.

В контроллерах СЕРВОСИЛА реализованы современные алгоритмы управления бесколлекторными двигателями:

Field Oriented Control (FOC),

с Back-EMF Observer и Hall Sensors Observer,

с функцией Q-D axis coupling compensation для гладкости хода,

с опциональным field weakening для достижения максимальных скоростей вращения,

с интеллектуальными алгоритмами защиты

и управления динамикой электродвигателя,

и автоматическим определением характеристик двигателя и привода.

Реализованный набор алгоритмов обеспечивает динамическую устойчивость и малошумность работы электродвигателя, а также достижение максимального момента или максимальной скорости вращения вала (в зависимости от задачи) при оптимизации энергопотребления и обеспечении защиты электродвигателя от перегрева, а редуктора от поломки.

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