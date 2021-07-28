Компания «Сервосила» начала выпуск новой линейки контроллеров для бесколлекторных двигателей
Компания СЕРВОСИЛА обновила линейку своих миниатюрных встраиваемых контроллеров бесколлекторных двигателей.
Компания Сервосила изначально разработала данные контроллеры для применения в своих собственных продуктах — руках-манипуляторах и сервоприводах. Технология этих контроллеров прошла несколько итераций разработки и совершенствования и включила в себя значительный опыт, накопленный компанией в процессе эксплуатации своих роботов в различных, зачастую экстремальных, условиях. С тех пор контроллеры СЕРВОСИЛА нашли широкое применение в самых различных отраслях промышленности и науки, — везде, где требуется компьютерное управление бесколлекторными двигателями.
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Контроллеры превращают любой бесколлекторный электродвигатель в сервопривод или в интеллектуальный тяговый электропривод. Основными областями применения данных контроллеров бесколлекторных двигателей являются:
- сервомеханизмы, сервоприводы,
- тяговые электроприводы,
- АСУ ТП, промышленные линии, конвейеры, насосы,
- робототехнические устройства,
- интеллектуальное торговое оборудование,
- автоматизированное складское оборудование,
- испытательные стенды с компьютерным управлением,
- системы измерения и автоматической диагностики,
- тяговые электроприводы различных мобильных шасси,
- станки с ЧПУ,
- системы компьютерного зрения.
Контроллеры (brushless motor controllers) предназначены для управления бесколлекторными двигателями (PMSM, BLDC) любых производителей в сочетании с различными энкодерами абсолютного положения вала (BISS-C, SSI, SPI, ШИМ, квадратурный) или без них. Для подключения к управляющим компьютерам АСУ, PLC или к бортовым системам управления контроллеры предоставляют интерфейсы управления CANbus/CANopen и USB 2.0.
Для облегчения настройки контроллера под выбранный электродвигатель предусмотрен режим автонастройки, в котором автоматически определяются основные характеристики бесколлекторного электродвигателя и вычисляются оптимальные настройки законов управления. Эта функция значительно упрощает интеграцию контроллера с новыми бесколлекторными двигателями, если даже характеристики двигателя точно не известны по каким-либо причинам.
В контроллерах СЕРВОСИЛА реализованы современные алгоритмы управления бесколлекторными двигателями:
- Field Oriented Control (FOC),
- с Back-EMF Observer и Hall Sensors Observer,
- с функцией Q-D axis coupling compensation для гладкости хода,
- с опциональным field weakening для достижения максимальных скоростей вращения,
- с интеллектуальными алгоритмами защиты
- и управления динамикой электродвигателя,
- и автоматическим определением характеристик двигателя и привода.
Реализованный набор алгоритмов обеспечивает динамическую устойчивость и малошумность работы электродвигателя, а также достижение максимального момента или максимальной скорости вращения вала (в зависимости от задачи) при оптимизации энергопотребления и обеспечении защиты электродвигателя от перегрева, а редуктора от поломки.
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