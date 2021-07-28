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Электроника, электротехника и приборы

Компания «Сервосила» начала выпуск новой линейки контроллеров для бесколлекторных двигателей

 © www.servosila.com

Компания СЕРВОСИЛА обновила линейку своих миниатюрных встраиваемых контроллеров бесколлекторных двигателей.

Компания Сервосила изначально разработала данные контроллеры для применения в своих собственных продуктах — руках-манипуляторах и сервоприводах. Технология этих контроллеров прошла несколько итераций разработки и совершенствования и включила в себя значительный опыт, накопленный компанией в процессе эксплуатации своих роботов в различных, зачастую экстремальных, условиях. С тех пор контроллеры СЕРВОСИЛА нашли широкое применение в самых различных отраслях промышленности и науки, — везде, где требуется компьютерное управление бесколлекторными двигателями.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yuXP0c_hhrE

Контроллеры превращают любой бесколлекторный электродвигатель в сервопривод или в интеллектуальный тяговый электропривод. Основными областями применения данных контроллеров бесколлекторных двигателей являются:

  • сервомеханизмы, сервоприводы,
  • тяговые электроприводы,
  • АСУ ТП, промышленные линии, конвейеры, насосы,
  • робототехнические устройства,
  • интеллектуальное торговое оборудование,
  • автоматизированное складское оборудование,
  • испытательные стенды с компьютерным управлением,
  • системы измерения и автоматической диагностики,
  • тяговые электроприводы различных мобильных шасси,
  • станки с ЧПУ,
  • системы компьютерного зрения.

Контроллеры (brushless motor controllers) предназначены для управления бесколлекторными двигателями (PMSM, BLDC) любых производителей в сочетании с различными энкодерами абсолютного положения вала (BISS-C, SSI, SPI, ШИМ, квадратурный) или без них. Для подключения к управляющим компьютерам АСУ, PLC или к бортовым системам управления контроллеры предоставляют интерфейсы управления CANbus/CANopen и USB 2.0.

Для облегчения настройки контроллера под выбранный электродвигатель предусмотрен режим автонастройки, в котором автоматически определяются основные характеристики бесколлекторного электродвигателя и вычисляются оптимальные настройки законов управления. Эта функция значительно упрощает интеграцию контроллера с новыми бесколлекторными двигателями, если даже характеристики двигателя точно не известны по каким-либо причинам.

В контроллерах СЕРВОСИЛА реализованы современные алгоритмы управления бесколлекторными двигателями:

  • Field Oriented Control (FOC),
  • с Back-EMF Observer и Hall Sensors Observer,
  • с функцией Q-D axis coupling compensation для гладкости хода,
  • с опциональным field weakening для достижения максимальных скоростей вращения,
  • с интеллектуальными алгоритмами защиты
  • и управления динамикой электродвигателя,
  • и автоматическим определением характеристик двигателя и привода.

Реализованный набор алгоритмов обеспечивает динамическую устойчивость и малошумность работы электродвигателя, а также достижение максимального момента или максимальной скорости вращения вала (в зависимости от задачи) при оптимизации энергопотребления и обеспечении защиты электродвигателя от перегрева, а редуктора от поломки.

https://www.ser...motion-control/

Источник: https://www.servosila.com/ru/motion-control/

Московская область, Сервосила, электроника, двигателестроение
  • Нет аватара AlexJ
    28.07.2115:41:01

    А почему документация, видео и даже адрес на сайте на английском???

    #1236728
    • Нет аватара Сергей К.
      28.07.2117:29:50

      А почему документация, видео и даже адрес на сайте на английском???

      Главное, чтобы все это имелось и на русском языке. Иностранные языки должны приветствоваться, если смотреть немного дальше своего огорода.

      #1236737
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