Семь молочных ферм построили в Нижегородской области с начала 2021 года
Семь новых молочных ферм построили в Нижегородской области с начала 2021 года. Еще два животноводческих объекта были реконструированы.
Две молочные фермы на 300 голов каждая появились в Гагинском районе Нижегородской области. Животноводческий двор на 412 голов открылся в Дальнеконстантиновском районе. Фермы на 188 и 138 голов были построены в Большеболдинском и Краснооктябрьском районах соответственно. Ещё два хозяйства на 200 животных каждая заработали в Семеновском городском округе.
Реконструкция прошла на фермах Городецкого и Воротынского районах. Животноводческие предприятия рассчитаны на 120 и 200 голов соответственно.
До конца 2021 года в регионе планируется построить ещё 11 животноводческих предприятий, а также отремонтировать ещё два двора для содержания крупного рогатого скота.
По итогам первой половины текущего года сельскохозяйственые и фермерские хозяйства региона произвели 298,8 тонн молока. Этот показатель на 1,4% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Средний удой молока от коровы за первое полугодие составил 3,5 тысячи килограммов, что на 85 килограммов, или на 2,5 процента, больше аналогичного периода 2020 года.
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